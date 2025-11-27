遠傳助力遠東集團推動AI賦能

遠傳與遠東集團攜手舉辦「AI自動化實作研討會」，協助落實AI轉型。

▲遠傳與遠東集團攜手舉辦「AI自動化實作研討會」，協助落實AI轉型。

在數位轉型浪潮下，AI與自動化已不再只是趨勢，而是企業競爭力的核心。遠傳電信將AI視為重要發展策略，積極導入於各項業務中，不僅提升營運效率，更協助企業客戶加速實現數位轉型。為深化AI應用，遠傳與遠東集團攜手舉辦多場「AI自動化實作研討會」，將AI實戰經驗分享給集團同仁，協助集團企業落實AI轉型，再造競爭力。

在「AI自動化實作研討會」上，遠傳講師手把手教學，讓集團種子同仁熟悉微軟Power Platform低程式碼AI自動化開發工具與Azure OpenAI遠傳智靈，並實際操作Microsoft 365 Power Automate與Copilot Studio，打造自動化流程與智慧對話機器人，將AI應用融入日常工作，優化流程、解決痛點。累計已有超過380位學員參與，並一致肯定課程實用性，能夠活用AI自動化解決痛點，提升工作效率。

廣告 廣告

遠傳以「增進員工生產力、提升開發效率、強化資安韌性、加速商業創新」四軌並行的AI戰略，結合Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Security Copilot與Azure OpenAI服務，對內推動生成式AI的部署與運用，並由高階經理人帶頭學習，並逐步擴展至基層員工，鼓勵各部門同仁找出可運用AI解決痛點的場景，以「全民AI」的策略落實「白領賦能」。

根據遠傳內部調查，Copilot使用者中85%認為有助提升產出品質，75%認為能提高工作效率，平均效率提升達45%。目前，每月自動化流程執行數超過97萬筆，自動化表單回應超過5萬次，顯示AI已深度融入營運。遠傳也將生成式AI應用於智慧客服、自動化報告生成、數位治理等領域，並將這些經驗轉移給企業客戶，提升營運效能。

在AI時代，遠傳不僅是「受益者」，更是「推廣者」。透過種子隊員培訓與跨部門擴散，遠傳成功將AI能力下放，讓前線員工普遍具備使用AI工具解決問題的能力，並持續協助不同產業客戶善用AI轉型，提升營運效能。遠傳將與微軟持續深化合作，推動生成式AI應用落地，全面賦能員工與企業，並由內而外提升客戶體驗，協助企業在數位轉型的道路上加速前進，成為企業實現AI轉型的最佳夥伴。