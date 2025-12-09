遠傳助台電推動營業櫃檯無紙化

(記者謝政儒綜合報導)響應節能減碳與數位轉型趨勢，台電推動營業櫃檯無紙化，並挑選用戶數最多的台中區營業處為先導區處，由遠傳電信協助進行營業櫃檯無紙化系統的建置及維運。以台中區營業處每年受理逾15萬筆案件為例，民眾臨櫃申辦業務時，如全數改以平板及數位簽名板取代紙本文件，預計每年可節省超過45萬張紙，減碳近2800kg碳當量，不僅減碳環保，且利於數位化管理。



導入後資料透過線上調閱，大幅提升作業效率與服務品質，今年導入第四年，使用人次相較第一年成長近5.2倍，透過營業櫃檯無紙化系統成立的案件數與保存檔案數，年成長率皆達雙位數，為用戶帶來更便捷的服務體驗，助力打造更智慧永續的台電。



遠傳企業客戶執行副總經理曾詩淵表示，遠傳致力以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術及資通訊整合實力，由內而外落實低碳營運。遠傳門市由2009年起即導入電子表單，全面邁向無紙化；2020年起，領先業界在全台門市推出「數位表單行動自助服務」，不僅節能減碳，也大幅降低設備採購維護成本及個資風險，提升用戶滿意度。很榮幸能藉由打造「低碳永續門市」的實踐歷程，助力台電開啟無紙化的永續新世代。



近年來，實體門市及營業據點面臨紙本保存、人事管理等成本增加，以及個資管理稽核趨嚴、如何落實ESG永續轉型等挑戰。遠傳為台電導入營業櫃檯無紙化作業，打造高安全性與高效率的數位服務流程，不僅讓用戶享有更流暢的服務體驗，更重要的是無需影印用戶證件或拍照以紙本留存，將個資外洩風險降至最低，在節能減碳的同時，善盡保護用戶個資的責任。



台電台中區營業處負責第一線臨櫃業務的專員謝小姐表示：「公司導入無紙化系統後，受理用戶臨櫃辦理業務時，可透過系統提醒機制，確認所需證件類別，減少事後請用戶補充資料的情況，而且在用戶面前進行證件掃瞄作業，也可以增加用戶對公司的信任度與專業度。除此之外，紙本表單改為電子表單後，不只減少紙張的使用，同時無須透過人力遞送，可加速整體申辦時效，並透過系統有效追蹤案件進度，增加用戶滿意度。」



未來，台電將持續深化數位轉型，推動數位化服務逐步擴及更多服務據點，並結合AI與大數據技術，發展更多智慧應用，持續優化業務流程與用戶體驗，打造更安全、便利與永續的服務環境。遠傳也將持續發揮「遠傳大人物」及雲端、資通訊專業，協助台電及更多公部門、企業加速數位及淨零雙轉型，實踐智慧低碳永續願景。