遠傳助攻 新竹市啟用第二波公有充電樁

(記者謝政儒綜合報導)新竹市政府持續推動「智慧城市」、「永續交通」施政願景，今（22）日舉辦「新竹市公有充電樁第二波啟用」記者會，新竹市市長高虹安、新竹市交通處處長倪茂榮、遠傳電信資訊暨數位轉型科技群協理張文津出席見證。新竹市繼去（2025）年5月第一波啟用66席電動車格、共73槍快慢充設備，今日擴大啟用10個場域的公有充電樁，新增慢充34席、快充29席，共63席充電車位、76槍快慢充電樁，均由遠傳協助建置與維運，以MIT高品質充電樁，打造全台密度最高、功率配置最完整的充電網路之一，涵蓋新竹市民主要生活圈與通勤動線，提供便利、高效率的公共充電服務。







遠傳以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術自主開發多元綠色資通訊解決方案，協助公部門及企業夥伴落實低碳營運、綠色交通及能源轉型。截至2025年底，新竹市電動車掛牌數已經達到3,659輛、並持續成長中。遠傳助攻新竹市政府提前布局公有充電設施，不僅滿足市民的充電需求，打造新竹市成為全台電動車充電最友善的城市之一，同時結合科技與數據達成智慧治理的目標，讓公有充電樁成為智慧城市的重要基礎建設。



遠傳「智慧充電服務」整合聯網充電樁及平台系統，提供一站式完整資訊與即時管理，以及7x24全天候維運服務。透過即時回傳的充電時間、用電量、使用頻率與充電熱點分布等資料，協助市府掌握電動車使用行為，作為未來充電設施選址、交通動線規劃、用電調度以及智慧交通發展的重要參考，讓城市治理邁向數據決策。



這次啟用的範圍涵蓋新竹市北區、東區及香山區等10個公共場域，包含台溪平面停車場、新竹火車站後站(二)停車場、南勢社區停車場、新莊平面停車場、寶山路452巷停車場、園區陸橋下停車場、十八尖山停車場、浸水公園旁停車場、日落大道停車場及景觀橋下平面停車場。周邊涵蓋住宅社區、郊區景點、交通景點及科學園區等多元生活圈，進一步強化市民在日常出行中的充電便利性與可及性。



與多數縣市建置慢充為主不同，新竹市在充電建設上不僅追求數量擴增，更重視整體效率與功率配置的合理性。由遠傳為新竹市打造的公有充電樁涵蓋7kW、30kW、120kW到180kW等四種功率等級。目前全市公有充電樁中有近半數屬於快充設備，可同時滿足月租戶長時間充電與旅客短暫補電等多元需求，提升使用便利性、並大幅提高充電設施的周轉率。



觀察新竹市首波啟用的營運數據，快充與慢充設備的整體使用率保持穩定，顯示市府在充電樁類型、數量與選址上的規劃，成功貼近市民實際用車與充電需求。以園道五地下停車場為例，由於周邊鄰近醫院及市場，使用需求旺盛，平均每月使用率高達69.4%，相當於每天約有17小時持續被使用，每支充電槍每月平均用電量達138度。從整體效益來看，自去年五月第一波啟用至今，新竹市府充電樁已累計提供56,545度充電服務，等同支援電動車行駛約28萬公里，為推動低碳交通與城市永續帶來實質助益。