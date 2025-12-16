遠傳助攻 桃園風景區公有停車場充電樁正式營運

遠傳助打造桃園七大風景區公有停車場充電站。

▲遠傳助打造桃園七大風景區公有停車場充電站。

為推動淨零碳排、打造低碳旅遊環境，桃園市風景區管理處於今年完成7處風景區公有停車場電動車充電樁基礎設施，由遠傳電信協助建置及維運，提供遊客MIT高品質的公有快慢充站點，包含180kW快充8槍、11kW慢充6槍，目前已全數投入營運。不僅提升市府在風景特定區的公有充電量能，更減輕電動車車主在北橫旅遊的「續航里程焦慮」，打造更友善、便利的綠能旅遊環境，並促進桃園觀光旅遊效益。

廣告 廣告

本次啟用的充電樁站點，主要針對桃園境內各重點旅遊景點進行設置，除可遠眺桃園市全景的虎頭山環保公園，更針對北橫公路沿線乃至拉拉山遊客中心設置多個快慢充電站，包括北橫遊客中心、慈湖、小烏來、小烏來風景特定區遊客中心、巴陵二號隧道等停車場；其中，拉拉山遊客服務中心停車場的快充站更是亮點之一，為北台灣海拔最高的180kW充電站，成為前往拉拉山、巴陵、明池旅途中最可靠的「補能夥伴」，也讓入住復興區後山的旅客享有更便利的充電體驗。

遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，遠傳深耕智慧城市領域，以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術自主開發物聯網平台，打造多元綠色資通訊解決方案，協助公部門邁向低碳營運、綠色運輸及能源轉型。遠傳很榮幸能為桃園市風景區管理處在推動低碳永續旅遊的路上，注入科技能量，結合綠色運輸以達成環保、減碳的目的，並提升旅遊體驗，打造世界級的綠色城市旅遊。

遠傳「智慧充電服務」整合聯網充電樁及平台系統，透過遠傳良好的物聯網通訊品質，與豐富的充電樁建置與維運經驗，提供一站式完整資訊與即時管理，並據不同場域的使用需求，提供從超充、快充到一般充電樁的建置規劃，以及7x24全天候維運服務。充電樁充電接頭可支援目前市面多數品牌電動車，且所有充電設備皆通過「產品安全驗證」與「電能計量檢定」，並搭載一鍵斷電安全防護系統，讓旅客可以安心使用。

搭配遠傳開發的「Charge Anywhere」App，支援多種帳號登入以及LINE Pay、信用卡、遠傳電信帳單等多元行動支付，方便車主隨時開啟定位查找充電樁、完成付款設定、掃描機台開始充電、及查閱充電紀錄。同時在管理平台也提供需量調度、充電站設備即時監控告警、以及一目瞭然的統計圖表，協助風景區管理處持續優化充電服務管理。

響應政府邁向2025淨零轉型，推動運具電動化及綠色運輸政策，遠傳積極擴大公有場域「智慧充電」版圖，取得公有停車場、國立大學、觀光風景區等九個公有大型場域智慧充電合約，專案數量及金額皆領先業界！未來完工後服務範圍將遍及桃園、新竹、南投到花東，更為花東縱谷國家風景區建置240kW超級快充12槍，展現在智慧充電服務的領先地位。