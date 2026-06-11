遠傳助松菸打造智慧杆應用典範

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遠傳協助松山文創園區建置智慧杆示範場域。

▲遠傳協助松山文創園區建置智慧杆示範場域。

遠傳（4904）協助松山文創園區建置智慧杆示範場域，歷經逾一年實地驗證，已累積近百萬次互動體驗。透過AR拍照、互動遊戲與導覽服務，並結合虛實整合(O2O)導流機制，有效帶動周邊商家實際消費轉換，展現智慧杆從基礎建設延伸至營運、商業應用的實質效益。遠傳長期投入智慧城市發展，昨（10）日受邀出席「2026國鼎智慧城市論壇」，與各縣市政府及產官學代表，共同交流城市治理、數位轉型與永續發展等議題。

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遠傳運用「大人物」(大數據、人工智慧與物聯網)核心技術，於松山文創園區建置10支智慧杆，並透過自主開發管理平台整合各項系統運行與服務相關之統計資訊，結合AR互動、語音導覽、3D地圖與數位服務，成為場域智慧化的重要基礎設施。

遠傳資訊長胡德民表示，松菸場域已成功驗證智慧杆自建置、營運到商業應用的整體可行性，並累積近百萬筆互動成果，作為後續推動的重要基礎。遠傳並辦理了2場地方政府觀摩交流會及7場實地導覽，促進跨縣市經驗交流分享，推動智慧桿應用拓展至更多城市場域。

隨著大巨蛋啟用及展演活動帶動人潮，遠傳透過智慧杆觸控設備與AR互動機制，提升在地消費動能。同時，與媒體代理商合作，透過多媒體內容分時投放機制，建立遠傳與場域、廣告商的合作營運模式。遠傳更率先響應「智慧杆企業認養計畫」，結合品牌冠名、多媒體應用與AR服務，推動企業投入城市數位建設與永續發展。

「2026國鼎智慧城市論壇」，由遠傳智慧城市負責人張文津協理代表出席，分享校園能源管理平台建置經驗，目前已涵蓋全台逾 6 萬間教室及 31 所大專院校，並分享遠傳在智慧路燈、智慧共杆等領域的技術與實績。

張文津表示，跨部門需求整合及投資效益驗證，是推動智慧城市發展的關鍵。未來，遠傳將持續聚焦AI驅動的城市治理、淨零轉型與智慧基礎設施平台化發展，結合長期 ICT 實力，成為政府推動數位與永續轉型的重要夥伴，協力打造更安全、具韌性且高效率的智慧城市。