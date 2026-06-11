遠傳升級餐飲平台「去哪吃」服務 20私廚也能線上預訂！
記者李鴻典／台北報導
遠傳旗下一站式餐飲社群平台「去哪吃Taste Taiwan」，由遠傳子公司聚流平台科技開發營運，自今年四月上線以來，以「搜、訂、吃、評、分享」功能，解決用餐痛點，今（11）日宣布服務內容再升級，正式推出「人氣私廚預訂」服務，首波集結20家私廚進駐平台，包含米其林一星主廚李承家創立的「承家私廚」、連續五年獲必比登推薦的「隱食家Inns+」、2022年入選「500盤」的「餵公子吃咖喱」等人氣名店，並提供「去哪吃用戶獨家保留席」，讓過去多仰賴熟客介紹、社群口碑流通、一位難求的私廚餐廳，能透過「去哪吃」平台呈現給消費者預訂，享受具特色與私密感的餐飲體驗。
遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪表示，台灣外食人口比例高達七成，雖然消費者習慣在用餐前上網找尋靈感、查詢餐廳評價與訂位，但目前市場上仍存在資訊分散的問題，「去哪吃」服務結合遠傳在數位平台、會員經營與商轉服務的經驗和資源，提供從搜尋、訂位到消費與分享的一站式餐飲社群服務，滿足民眾吃喝玩樂的全方位需求。
近年私廚蔚為風潮，憑藉主廚個人料理風格與限量席次，成為許多饕客追逐的新興餐飲型態。然而多數私廚仍以熟客預約、社群私訊或朋友介紹為主要訂位方式，資訊相對零散，增加消費者的接觸門檻，經常面臨「想吃卻不知去哪找、找到也不一定訂得到」的困擾。
為解決消費者痛點，「去哪吃」App首度推出人氣私廚線上預訂服務，並提供「去哪吃」用戶專屬保留席，讓更多消費者有機會體驗特色私廚料理文化。首波引進多達20家人氣私廚進駐，包括米其林一星主廚李承家開設的「承家私廚」、連續5年獲必比登推薦的「隱食家 Inns+」、2022年「500盤」入選餐廳「餵公子吃咖喱」等；另外，還有「聰私廚」、「如嫣私廚」、「麥面子私廚」、「匠鑫聚私廚」、「海派私廚」等，讓用戶動動手指就能完成過去一位難求的私廚預訂。
店內僅設三桌，以老派臺菜功夫為核心，將臺灣傳統菜餚、雞湯與經典美食重新詮釋的「承家私廚」主廚李修淳表示，期望透過「去哪吃」平台，讓更多消費者看見私廚料理的多元樣貌，也認識不同於日常外食的料理選擇，享受具傳統「手路菜」扎實風味與當代細膩感的私廚宴席。
目前「去哪吃」已匯集超過18萬家餐廳完整資訊與評價，提供從餐廳搜尋、訂位、到店導航、用餐優惠、餐後評價到社群分享的一站式餐飲社群服務，協助消費者更有效率解決「今天吃什麼」、「去哪裡吃」的選擇障礙。 平台合作夥伴涵蓋各大知名餐廳、連鎖餐飲品牌與飯店餐飲，包括米其林一星餐廳添好運、必比登推薦雙月食品社、小蒙牛餐飲集團、漢堡王、荖子鍋、勝博殿及台北六福萬怡酒店等，提供更多元的餐飲選擇與優惠方案。
遠傳說，即日起下載「去哪吃」App並完成註冊，即有機會獲得最高500元結帳折扣券、星巴克星享飲料券及5%結帳折扣券等好禮；透過「去哪吃」購買套餐券可享最高4.5折優惠，於App內消費並使用「遠傳friDay 聯名卡」結帳，最高還能再享 10% 遠傳幣回饋。
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