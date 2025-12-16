遠傳友善家庭職場獎 再度大滿貫

行政院政務委員陳時中（左）頒獎，遠傳人資長林淑鈴（右）代表領獎。

遠傳打造「以人為本」職場文化，再度榮獲《親子天下友善家庭職場獎》肯定，創下連續兩屆獲獎佳績！遠傳以「關懷」為核心，回應新世代父母需求，推動多項優於法令的具體措施，包含落實彈性工時與居家工作制度、加碼0到6歲幼兒育兒津貼、新增「安心照顧假」、40歲以上員工每年免費健康檢查等，讓員工安心工作無後顧之憂，成為企業永續發展最強後盾。

同時，遠傳今年一舉入榜《天下永續公民獎》、《天下人才永續獎》及《親子天下友善家庭職場獎》三大指標性永續獎項，為第二度達成此「大滿貫」里程碑，展現在人才永續領域的全方位卓越表現。

該獎今年邁入第二屆，共有169家企業報名角逐，僅55家企業入選。本屆評選以「共育未來力」為核心，評審團高度肯定遠傳在「企業承諾與文化內化」、「家庭需求導向與多元包容」、「符合產業特色與創新性」及「永續性與社會影響」四大面向的優異表現，成功將制度落實為企業文化，帶動產業正向改變。

遠傳從員工需求出發，推動彈性工時與居家工作制度，大幅減少員工通勤壓力之餘，也讓員工得以靈活調配時間，兼顧職場及家庭。遠傳也提供同仁優於法令的產假、產檢假、陪產假，並新增「安心照顧假」，可用於員工或家屬的健康照護，全面支持員工照顧家庭。

另外，遠傳也提供優渥生育與育兒補助，包含將生育補助提升為第一胎3萬元、第二胎6萬元；今年起，更新增家中育有0至6歲幼兒員工，每年1萬元的育兒津貼，首年即發出逾6百萬元，為新世代父母減輕育兒負擔。

為照顧員工健康，遠傳也推出全齡健康照護措施，提供40歲以上員工每年皆享有免費健康檢查，關心員工的身心健康。更提供多元福利措施，包含：員工持股信託計畫、運動社團補助、員工旅遊補助等，打造全方位幸福職場。