遠傳取得思納捷科技過半股權 公平會點頭通過

（中央社記者潘姿羽台北5日電）遠傳電信透過子公司新世紀資通入股思納捷科技，因對市場影響有限，且有助於提升營運效率，公平會點頭通過，決議不禁止結合。

公平會發布新聞稿指出，今天委員會議決議，遠傳電信透過子公司新世紀資通取得思納捷科技30%股權，申報結合完成後共計80%股權的結合案，因無顯著限制競爭疑慮，不禁止結合。

公平會說明，參與結合事業均有提供「能源管理系統建置及應用」服務，具有水平競爭關係，屬於水平結合，此外，遠傳電信及新世紀資通在提供「能源管理系統建置及應用」服務過程中，會將相關統包「機電工程」委託思納捷科技承攬，因此具有上、下游交易關係，也屬於垂直結合。

不過經公平會分析，參與結合事業在「能源管理系統建置及應用」及「機電工程」等服務市占率不高，而且相關市場參進者眾多，技術參進門檻低，也不以電信業者為必要參進條件。

再者，公平會考量參與結合事業都不是市場領導業者，結合後對相關市場不致於有顯著限制競爭效果，又有助於參與結合事業資源整合、提升營運效率，因此不禁止結合。（編輯：林淑媛）1141105