遠傳啟動東華大學電動車公共充電站 (圖)

遠傳1月EBITDA創新高，單月EPS為0.36元
遠傳(4904)受惠於用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售挹注，今年1月營收穩健成長，創下歷年同期新高，單月EBITDA(税前息前折舊攤銷前獲利)更創下單月歷史新高。 遠傳表示，今年1月行動通訊業務表現穩健，月租型用戶5G滲透率達47.8%，持續領先同業。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續成長，帶動整體行動服務營收持續增溫，達到52.52億元，創下同期歷史新高，並寫下自2021年3月以來連續59個月正成長的紀錄。 遠傳說明，公司1月企業資通訊業務延續成長動能，除了系統整合、物聯網以及雲端服務專案持續穩健交付，自今年起遠通電收納入合併報表，挹注智慧運輸相關業務表現，進一步帶動企業資通訊營收年成長率攀升至雙位數水準。 遠傳亦持續推進「永續智慧城市、智慧醫療、數位轉型、電信系統整合」四條龍，包含配合政府推動偏鄉遠距診療服務，隨著台東縣太麻里鄉衛生所正式啟動遠距專科門診，遠傳遠距診療平台正式達成台東縣全縣15鄉鎮市100%覆蓋
遠傳1月營收EPS創同期高，轉投資跨國合製電影《Bedford Park》獲獎
遠傳電信(4904)受惠於用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售挹注，2026年1月份合併營收達到96.63億元，年成長率達11.6%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與稅後淨利分別達到33.90億元與12.89億元，年成長率分別為8.7%與20.4%；1月單月每股盈餘（EPS）為0.36元。1月合併營收及每股盈餘（EPS）皆創下同期歷史新高，合併EBITDA更創下單月歷史新高，為2026年開局創下亮眼佳績。遠傳1月份行動通訊業務表現穩健，月租型用戶5G滲透率達47.8%，持續領先同業。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續成長，帶動整體行動服務營收持續增溫，達到52.52億元，創下同期歷史新高，並寫下自2021年3月以來連續59個月正成長的紀錄。遠傳1月份企業資通訊業務延續成長動能，除系統整合、物聯網以及雲端服務專案持續穩健交付，自今年起遠通電收納入合併報表，挹注智慧運輸相關業務表現，進一步帶動企業資通訊營收年成長率攀升至雙位數水準。遠傳發揮資通訊核心專長
夏都 公告本公司115年01月自結合併損益
公開資訊觀測站重大訊息公告(2722)夏都-公告本公司115年01月自結合併損益1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司115年01月自結合併損益6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)會計科目(單位：仟元) 115年01月 115年01-01月------------------------------- ----------- ---------------合併營業收入淨額 28,218 28,218合併營業損益 (21,701) (21,701)合併稅前損益 (21,427) (21,427)歸屬予母公司股東稅後損益 (19,751) (19,751)歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元) (0.14) (0.14)(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告 經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明
百和興業-KY 公告本公司115年1月份自結合併損益相關資訊
公開資訊觀測站重大訊息公告(8404)百和興業-KY-公告本公司115年1月份自結合併損益相關資訊1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:百和興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司115年1月份自結合併損益相關資訊 累計數 項目 115年1月 114年1月 差異比率-------------- ------------- ----------- ------------合併營業收入淨額(新台幣仟元) $ 743,266 $ 602,358 23.4%合併營業淨利(新台幣仟元) $ 122,606 $ 88,066 39.2%合併稅前淨利(新台幣仟元) $ 83,283 $ 49,058 69.8%合併稅後淨利(新台幣仟元) $ 62,892 $ 33,552 87.4%歸屬於百和興業公司淨利(新台幣仟元) $ 62,874 $ 33,549 87.4%歸屬予百和興業公司股東每股盈餘(元) $ 0.15 $ 0.08註1：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項
富邦金 富邦金控代富邦現代人壽公告股東常會召開事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(2881)富邦金-富邦金控代富邦現代人壽公告股東常會召開事宜1.董事會決議日期:115/02/122.股東會召開日期:115/03/313.股東會召開地點:富邦現代人壽5樓大會議室57, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(一)114年財報案(二)外部董事任命案(審計委員會成員)(三)外部董事任命案(四)115年董事薪酬上限案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
公開資訊觀測站重大訊息公告(1459)聯發-公告民國114年第四季財務報告董事會召開日期1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季4.其他應敘明事項:無
豐興 公告本公司一年內取得同一有價證券金額達新台幣三億元(更新其他核決日期)
公開資訊觀測站重大訊息公告(2015)豐興-公告本公司一年內取得同一有價證券金額達新台幣三億元(更新其他核決日期)1.證券名稱:群聯電子2.交易日期:114/10/7~115/2/113.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:董事長核決民國115年2月11日5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:322,000股每單位價格:新台幣1,151.66元交易總金額:370,833,000元6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用7.與交易標的公司之關係:無8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量:95,000股金額:173,100,000元持股比例:0.05%權利受限情形:無9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例:13.31%佔股東權益比例:15.02%營運資金數額:8,513,577仟元10.取得或處分之具體目的:投資11.本次
公開資訊觀測站重大訊息公告(1413)宏洲-公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月2日1.董事會召集通知日:115/02/122.董事會預計召開日期:115/03/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季4.其他應敘明事項:無
公開資訊觀測站重大訊息公告(1459)聯發-公告民國114年第四季財務報告董事會召開日期1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季4.其他應敘明事項:無
公開資訊觀測站重大訊息公告(1413)宏洲-公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月2日1.董事會召集通知日:115/02/122.董事會預計召開日期:115/03/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季4.其他應敘明事項:無
廣達114年度財報，預計2/26提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2382)廣達-114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日1.董事會召集通知日: 115/02/122.董事會預計召開日期: 115/02/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年4.其他應敘明事項:無
百和自結1月合併獲利1.06億元、年增13.8%，每股稅後0.36元
公開資訊觀測站重大訊息公告(9938)百和-公告本公司115年1月份自結合併損益相關資訊1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司115年1月份自結合併損益相關資訊。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 項目 115年1月 114年1月 差異比率------------------ ------------ ------------ ----------合併營業收入淨額 $1,565,417 $1,285,001 21.8%(新台幣仟元)合併營業淨利 $ 234,458
過年走春好去處！經濟部地礦中心發布第6本地質賞析手冊 帶你登上大屯火山6條路線
經濟部地礦中心今（12）日發布第6本地質賞析手冊，《北北基生活圈──登上大屯火山．從新角度遊山河海》；以「地質」環境教育的角度，帶領民眾一覽北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷、金銅煤礦區等6條路線。
逸達 本公司董事會通過提案至股東常會討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（僅為股東常會例行性提案，目前並無確切規劃）
公開資訊觀測站重大訊息公告(6576)逸達-本公司董事會通過提案至股東常會討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（僅為股東常會例行性提案，目前並無確切規劃）1.董事會決議日期: 115/02/122.增資資金來源: 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否): 否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1) 發行總金額: 擬提請股東常會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於股 東會決議日起視適當時機依相關法令規定辦理。 (2) 發行股數: 擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過35,000,000股額度內，視 市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式 之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑 證及/或採詢價圈購或競價拍賣方式辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募 普通股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數: 不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用7.每股面額: 新
鑫創 私募股通股現金增資原計劃變更案
公開資訊觀測站重大訊息公告(3259)鑫創-私募股通股現金增資原計劃變更案1.董事會決議變更日期:115/02/122.原計畫申報生效日期:114/05/273.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司於114年5月27日股東常會通過私募方式辦理現金增資發行新股二仟萬股額度內，每股面額新台幣10元。本公司考量前述私募案一年期限至115年5月27日屆滿，緣整體資金考量，屆期不予辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：鑫創董事會決議辦理私募現增案，上限2千萬股鑫創股利：0 資料來源-MoneyDJ理財網
蔣萬安要練歌送川伯 被問新副市長笑答：人力銀行也放年假
台北市副市長李四川將於本月底請辭，3月起投入新北市長選戰，台北市長蔣萬安表示要練歌，開放大家點歌，今（12日）受訪時被問及新的副市長何時出爐？他再度打趣回應：「人力銀行也是要放年假吧！」
加勒比海盜神鬼奇航：鬼盜船魔咒 3/7-8登場
[NOWnews今日新聞]2026高雄春藝草地音樂會首個售票節目將於3/7-8（六、日）由迪士尼《加勒比海盜神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影音樂會於高美館草坡震撼登場。該場音樂會由指揮吳曜宇率領高雄市交響樂...
新北三峽長福橋預計115年7月完工（1） (圖)
新北市政府水利局12日表示，三峽長福橋改建工程進度達75%，全案預計今年7月完工，串聯三峽河兩岸交通，同時肩負防洪與河岸景觀功能。
遠傳攜手東華大學 啟動電動車公共充電站
（中央社記者江明晏台北12日電）面對淨零轉型需求，遠傳電信今天表示，已於多所校園、公共場域導入電動車充電服務，並持續擴大服務版圖，包含去年上線的台灣師範大學、亞東科大，以及2月啟用的東華大學等校園公共充電服務，打造目前東部最具規模的公共充電站。
全民運動向前行 新北運動i臺灣2.0計畫獲評特優縣市
新北市積極推動全民運動，成果再獲肯定，在運動部全民運動署辦理的「114年運動i臺灣2.0計畫」評核中，新北市榮獲「特優縣市」殊榮，展現長期深耕全民運動、打造健康城市的亮眼成效。今天（11日）在於市政會