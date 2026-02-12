遠傳啟動東華大學電動車公共充電站 (圖)

公開資訊觀測站重大訊息公告(6576)逸達-本公司董事會通過提案至股東常會討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（僅為股東常會例行性提案，目前並無確切規劃）1.董事會決議日期: 115/02/122.增資資金來源: 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否): 否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1) 發行總金額: 擬提請股東常會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於股 東會決議日起視適當時機依相關法令規定辦理。 (2) 發行股數: 擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過35,000,000股額度內，視 市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式 之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑 證及/或採詢價圈購或競價拍賣方式辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募 普通股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數: 不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用7.每股面額: 新

