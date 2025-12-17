遠傳啟動20年植樹計畫 參與國家級造林碳匯

（中央社記者江明晏台北17日電）面對全球氣候變遷挑戰，遠傳電信宣布啟動20年植樹行動，參與全台首個大規模國家級造林碳匯專案，回應淨零轉型挑戰，透過長期且系統性的碳匯工程、科學化管理與透明數據追蹤，發揮固碳與生態復育效益。

全台首創的「國有土地活化與本土碳權示範區」位於台東縣池上鄉，由國有財產署釋出國有土地，並由元杉森林、中興大學共同進行造林。專案總面積達71.98公頃，將種植13萬棵台灣原生樹種，將在當地孕育出一片平地森林，可望累積2萬1600噸自然碳匯。

遠傳表示，將投入合作超過1公頃土地，進行為期20年造林撫育工作，分階段投入逾新台幣千萬元，種植光蠟樹、台灣黑檀等高效固碳、具高經濟價值的本土原生樹種，結合跨產業力量，積極推動淨零排放目標。

遠傳總經理井琪表示，全球暖化不是潛在風險，而是刻不容緩有待解決的重大議題，遠傳啟動20年植樹行動，與財政部國產署、中興大學及元杉森林的合作，將「一次性種樹」提升為「長期經營森林」的模式，不僅透過固碳減緩氣候變遷影響，也能達成生物多樣性復育與綠色觀光的效益，並結合社區、學校與志工推動環境教育與行動，深化在地連結。

財政部國有財產署署長曾國基表示，該地原是台鐵修復站預定地，去年起配合國家淨零排放政策，活化該塊土地進行大規模植林，並做為本土碳權示範區，打造出相當於3座大安森林公園面積的平地森林。不過，這項計畫成果非短期可成，從植樹到取得溫室氣體減量額度認證，須耗時6到15年以上，是吃力不討好工作，他感謝遠傳及元杉森林願意率先投入踐行社會責任。

台東縣副縣長王志輝表示，縣府與遠傳在5G建設、遠距診療等有相當長期合作，對很多人來說，網路僅是用來遊戲、休閒，但對台東來說是救命用的，感謝遠傳再一次於台東投入，尤其這幾年縣府投入慢經濟，就是訴求真實與自然，樂見企業在當地投入大規模植林，提升當地自然生態保護。

元杉森林總經理胡惠雲表示，配合國家2050淨零排放目標所設定12項關鍵戰略中，推動自然碳匯是相當重要一環。未來20年，這片土地除能累積自然碳匯，更能豐富在地生態，現已發現有環頸雉族群出現，後續對生態多樣性生態貢獻也是指日可待。

遠傳表示，積極邁向淨零轉型，除是台灣第一家通過SBTi 1.5度C近程目標審核的電信業者，承諾2030年溫室氣體排放較2021年減少逾4成，2048年全價值鏈實現淨零排放，並啟動多項環保減碳行動，包含為第一家加入「愛立信全球電信設備環保回收服務計畫」台灣電信業者，整體回收率優於歐盟80%水準，也是台灣電信業第一家宣示全面採用環保手機SIM卡，可減少21%碳排，一年可省下相當66萬個寶特瓶塑膠使用量。（編輯：楊凱翔）1141217