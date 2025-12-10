遠傳多角化布局娛樂產業 挺進AAA十週年盛典

(記者謝政儒綜合報導)遠傳持續布局多元娛樂版圖，參與亞洲指標性的跨界頒獎盛事「2025 Asia Artist Awards」（AAA）。今年適逢AAA十週年，頒獎典禮與「ACON 2025」演唱會於12月6日、7日在高雄熱力登場，兩日活動吸引數萬名粉絲到場或線上參與，再次驗證遠傳跨界拓展娛樂版圖的策略已逐步開花結果。為提供最佳觀賞體驗，遠傳特別強化活動場館周邊網路頻寬，確保現場觀眾能即時記錄、分享精彩時刻；線上用戶亦能透過遠傳網路觀看直播與轉播共襄盛舉。



AAA為韓國首個結合K-POP、戲劇與電影的跨界頒獎典禮，今年10週年首次移師高雄舉辦，由IVE張員瑛與影歌雙棲男星李俊昊主持。典禮集結LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ATEEZ、MEOVV、CORTIS等超人氣韓團登場，IU與朴寶劍攜手亮相，少女時代潤娥、惠利、金裕貞、日本男神佐藤健、林俊傑等重磅嘉賓也出席，紅毯盛況席捲社群熱搜。



AAA 2025獲獎名單出爐，IU憑《苦盡柑來遇見你》獲封年度演員大賞，上台時會場施放近一分鐘的精彩煙火秀，全場氣氛沸騰到最高點，IU本人也相當驚喜。年度男、女演員分別由朴寶劍、李俊昊與文素利、潤娥獲得。音樂方面，年度Music Icon由LE SSERAFIM獲得，年度表演由RIIZE獲得，年度舞台為ATEEZ拿下，Stray Kids《KARMA》則獲得年度專輯，現場STAY也歡欣鼓舞。年度歌曲則由IVE《Rebel Heart》獲得，IVE於現場演出演唱到副歌時，全場粉絲也一起合唱。林俊傑則獲Best Artist獎與獲選Asia Star，並現場演唱多首人氣歌曲，更與同獲最佳歌手的WOODZ合唱，全場粉絲熱烈喝采。New Wave的演員部門獎則給了ATEEZ潤浩，歌手部門由橫空出世的怪物新人ALLDAY PROJECT獲得。詳細得獎清單請至官方網站：https://www.starnewskorea.com/entertainment/asia-artist-awards



周日舉行的「ACON 2025」演唱會則由i-dle舒華、李濬榮、CRAVITY成員Allen與KiiiKiii的Sui主持，ATEEZ、WOODZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER等輪番演出，讓粉絲大呼過癮。



除了參與AAA，遠傳在娛樂市場的布局成效斐然，主辦《2025蘇永康演唱會》與《2025李聖傑One Day直到那一天 世界巡迴演唱會》開賣即秒殺，近年所投資的韓國男團INFINITE演唱會、歌手鄭容和演唱會、演員崔振赫見面會，以及本土大型音樂盛事《City Flow音樂節》等活動，也提供遠傳用戶各種展演門票相關優惠與福利。遠傳將持續拓展娛樂產業新疆界，致力打造娛樂展演的美好體驗。