遠傳子公司新世紀資通收購思納捷 公平會：無限制競爭疑慮、不禁止結合
公平會今日（11/5）委員會議決議，遠傳電信透過子公司新世紀資通先取得思納捷科技30%股權，申報結合完成後共計80%股權之結合案，尚無顯著限制競爭疑慮，不禁止其結合。
公平會表示，遠傳電信子公司新世紀資通增加取得思納捷科技80%股權，已持有思納捷科技3分之1以上股份，並直接控制該公司業務經營及人事任免，因已達到申報門檻，且無同法第12條除外適用之情況，故依法提出結合申報。
公平會指出，參與結合事業均有提供「能源管理系統建置及應用」服務，具有水平競爭關係，屬於水平結合，此外，遠傳電信及新世紀資通在提供「能源管理系統建置及應用」服務過程中，會將相關之統包「機電工程」委託思納捷科技承攬，故亦具有上、下游交易關係，亦屬於垂直結合。
經公平會分析，參與結合事業在「能源管理系統建置及應用」及「機電工程」等服務市占率不高，而且相關市場參進者眾多，技術參進門檻低，且並不以電信業者為必要參進條件，再者參與結合事業皆非該市場領導業者，因此，結合後對相關市場不致有顯著限制競爭效果，且有助於參與結合事業資源整合、提升營運效率，爰依公平法第13條第1項規定，不禁止結合。
更多太報報導
遠傳偕文策院、TVBS、韓國CJ ENM共同成立影視雙基金 規模逾15億
獨家／藍委憂電信壟斷「聯合下架」4G吃到飽 業者回應：僅針對經銷通路調整
繼中華電信後！遠傳也完成填息了 電信三雄第2家
其他人也在看
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...CTWANT ・ 9 小時前
快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境
出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung健康2.0 ・ 1 天前
北捷搭車iPhone掃碼即可進站 悠遊卡推6種乘車支付方式
北捷閘門更新工程今年10月終於完成，明年1月將開放QR Code掃碼乘車服務，若測試順利也將在7月全面開放銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。悠遊卡公司說明，未來將提供6種乘車支付方式讓通勤族選擇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
iOS 26.1 終於登場！10 分鐘帶你快速看懂 Apple Intelligence 支援繁體中文能幹麼？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】 每次講到 iOS 更新，大家一定都會問：「這次有什麼不一樣？到底值不值得升級？」 但是，我可以很篤定地告訴你，這次 iOS 26.1，只蘋果迷 ・ 1 天前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠
政治中心／張予柔報導社群平台前陣子流傳一款號稱能讓台灣民眾和軍人，一鍵投誠、實名登記「回歸祖國」的統戰App「歸家」，雖經陸委會查證「查無此APP」，但台北市議員顏若芳今（5）日於議會質詢時再揭驚人內幕，指出目前已有一款名為「台灣投誠」的網頁版APP出現，內容疑似涉及統戰與資安威脅。她痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面緝查，並轉知國安單位徹查。民視 ・ 2 小時前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」 國台辦：網友個人創意
網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。鏡新聞 ・ 1 小時前
WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用
WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。Yahoo Tech ・ 6 小時前
蘋果Apple Intelligence 功能即日起釋出「繁體中文」版本｜12項新功能一次看
在 iOS 26.1、iPadOS 26.1、MacOS Tahoe 26.1 開放升級後，Apple Intelligence 即日起新增支援包含繁體中文在內的八種語言。Apple Intelligence 提供深度整合的 AI 功能，例如「即時翻譯」、視覺智慧、「書寫工具」、影像生成工具、「照片」中的「清除」功能等，功能橫跨 iPhone、iPad 和 Mac。壹哥的科技生活 ・ 1 天前
聯發科首例5G-Advanced衛星寬頻實網連線
[NOWnews今日新聞]聯發科與歐洲太空總署、Eutelsat、AirbusDefenseandSpace、SHARP、工研院、Rohde&Schwarz攜手合作，成功運用Eutelsat的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境
Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用戶可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。Yahoo Tech ・ 1 天前
瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電
彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦中廣新聞網 ・ 4 小時前
中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體
[Newtalk新聞] 日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，聲稱可讓台灣國軍民「一鍵投誠」，後經陸委會查證確定「查無此APP」，外界質疑其真偽。但民進黨台北市議員顏若芳今（5）日質詢時披露一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。 台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告並備詢，顏若芳質詢時表示，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，「是不折不扣的統戰軟體」，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可查詢台灣各縣市的投誠人數，而目前投誠人數的縣市就是台北市，其餘新北、桃園、台中、台南、高雄也都有顯示投誠人數。 「該軟體不只有鼓動投誠的機制，也抓得出來使用者的IP位址定位」，顏若芳說，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。 經查，該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平新頭殼 ・ 5 小時前
蘋果加入低價筆電大戰！新品計劃明年上半年發表
[Newtalk新聞] 《彭博》報導揭露，蘋果（Apple）準備進軍低價筆記型電腦市場，開發一款平價 Macbook，旨在從谷歌（Google）的 Chromebook 和微軟的Windows PC 手中搶奪顧客。 知情人士透露，這款針對學生、商務人士和一般使用者的新設備，將主要瞄準那些主要瀏覽網頁、處理文件或進行輕度媒體編輯的使用者。蘋果也將目標放在吸引那些可能更傾向於傳統筆電使用體驗的潛在 iPad 買家。 這款代號為「J700」的設備，目前正處於蘋果內部測試階段，並已與海外供應商進入早期生產階段。知情人士透露，蘋果公司計畫於明年上半年推出該產品。因產品尚未公佈，知情人士要求匿名。蘋果也對此不予置評。 此舉象徵蘋果戰略的重大轉變，該公司向來專注於利潤豐厚的高端設備，並曾承諾不會透過推出低端產品來搶奪市占。但面臨來自 Chromebook 的日益增長的威脅，Chromebook 是一種運行谷歌 Chrome OS 作業系統的低成本筆電，加上也想吸引從 Windows 流出的用戶，蘋果因此將加入這場「低價款筆電大戰」。 微軟因在 Windows 11 軟體升級過渡期激怒了部分前一代軟體新頭殼 ・ 7 小時前
搭機注意藍牙耳機新規定！華航、長榮、虎航、立榮、華信即日起禁止託運
出國旅行整理行李要注意！很多人會把藍牙耳機也放到託運行李裡一起打包，但台灣航空公司最新規定是藍牙耳機禁止託運，像是華航、長榮、虎航、立榮、華信紛紛表態即日起禁止託運，因為藍牙耳機及充電盒中內含鋰電池，不符合飛航安全的電子用品規範要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免影響機場的報到速度與登機流程。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
Realme GT8 Pro確定再推出Aston Martin F1聯名款 採賽車配色、特製鏡頭Deco及銀翼標誌
realme於2025年推出的旗艦機Realme GT8 Pro話題性滿滿，除了宣布與日本Ricoh GR相機合作於影像系統聯名，官方微博確定將循Realme GT7 Pro模Cool3c ・ 1 天前
小尺寸最佳人像拍攝手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦人像拍攝分享
體積小巧的手機，能放入拍照效果好的相機模組嗎？來看看 vivo X200 FE 這款輕巧旗艦吧！搭載聯發科技天璣 9300+ 旗艦晶片，安兔兔跑分接近 200 萬，四邊極窄邊框3C 部落客林小旭 ・ 19 小時前
聯發科攜手歐洲太空總署 完成R19衛星寬頻實網連線
（中央社記者張建中新竹4日電）聯發科今天宣布，與歐洲太空總署、Eutelsat及工研院等合作，完成符合3GPP R19規範的5G-Advanced衛星寬頻實網連線成功。中央社 ・ 1 天前