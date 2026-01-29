遠傳完成5G SA差異化連接服務 手機AI即時偵測、一鍵提升網路體驗
記者李鴻典／台北報導
遠傳電信、愛立信與OPPO宣布攜手完成最新5G獨立組網（Standalone, SA）應用案例！2025年底在台北大巨蛋舉辦的萬人演唱會現場，三方合作在5G SA架構上，成功驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務；也是業界首創透過手機端裝置的「AI即時偵測」功能，在用戶需要更大流量時可一鍵啟動「應用程式級網路切片」（App-level slicing），立即提升高話務人流聚集場所的網路體驗。
遠傳電信透過新聞稿表示，這次合作驗證有助推動行動網路從傳統「基於流量」的服務模式，擴展至以「使用體驗」與「效能」為核心的差異化連接服務。藉由整合行動網路、終端裝置和應用程式(App)三方技術，讓用戶可自行透過手機App即時連線升級。未來無論是需要低延遲的線上遊戲、高解析度的直播串流，或大型演唱會與體育賽事現場的分享需求，均可透過AI即時偵測網路使用量需求、體驗品質，藉由客製化的指標，透過手機一鍵啟動（on-demand）立即提升網路性能，確保關鍵時刻能享受流暢的上網體驗。
遠傳總經理井琪說，「遠傳與愛立信一直是緊密的長期合作夥伴，共同致力為用戶打造更卓越的網路體驗。這次OPPO加入合作，三方共同運用手機端的『AI即時偵測』功能，在萬人演唱會現場成功驗證具開創性的差異化連接服務，不僅是業界首創，更是以貼近用戶使用情境的方式，展現更便利、彈性的網路服務。遠傳用戶將能依據自身需求，在人潮密集等特定場景中，即時享有更低延遲、高效率的客製化5G服務，同時也為應用程式開發者帶來新價值與發展空間，為5G網路切片應用開啟更多元的可能性。」
台灣愛立信總經理周大企表示：「愛立信消費者研究室調查發現，在參與網路使用需求密集的大型活動情境下，46%的台灣5G用戶期待超越『best-effort』模式的5G效能，獲得更升級的差異化連接體驗。我們很高興能與遠傳和OPPO共同完成驗證，為使用者帶來高效能的連線體驗。此次合作不僅凸顯5G SA作為實現差異化連接的關鍵基礎，更進一步促進電信商業模式的轉型和API經濟的發展，為行動通訊產業帶來實質的效益，並為整個產業生態系創造更多成長機會。」
OPPO台灣總經理劉金表示：「這項業界首創的生態系合作技術機制，充分發揮了OPPO領先業界的AI技術。透過我們的AI技術準確偵測到使用者在應用程式的網路體驗，並結合愛立信的網路API觸發5G SA應用程式級網路切片能力，立即提升使用體驗，滿足用戶在特定應用程式使用需求，提供高品質互動體驗。這項測試不僅展現了OPPO AI的技術能力，也驗證了經由完整5G生態系統的技術協作，可提供用戶最優質的使用體驗。」
此次三方合作驗證成果，將於今年3月在西班牙巴塞隆納舉辦的2026世界行動通訊大會（MWC 2026）中展出，遠傳強調，將持續與合作夥伴攜手共進，提供開創性的使用者體驗，滿足用戶對客製化網路服務的需求。
面對中美貿易變局、ECFA 優惠縮減，以及國際 ESG 法規與碳盤查要求日益提升，製造業僅靠傳統生產優勢已不足以應對，智慧製造與設備狀態監測已成產業趨勢。台灣大哥大發出新聞稿指出，台灣大憑藉「Telco+Tech」策略，布局智慧製造領域，從廠房環境監控進一步深化至設備智慧化，協助專營塑膠射出機設計製造廠鑫野智動，導入「GenAI 機聯網軟體服務」，打造以數據為基礎的設備聯網整合應用。
透過設備運作數據的即時蒐集與分析，辨識影響產線穩定度的關鍵因素，如溫度、壓力、震動、能耗等，並提供設備狀態分析與優化建議，作為管理人員進行製程調整與維運決策的依據，縮短管理人員 30% 的維修時間。透過數據掌握與集中化管理，將有助於提升設備運作可視性，降低突發異常對產線造成的影響。
更多三立新聞網報導
全臺首站！Uber與合作車隊加入台北市好孕專車 孕媽咪專屬優惠一次看
擬真性、視覺信任信號成關鍵勝點 Taboola：AI廣告成效媲美人為創意
企業採購不再被踢皮球！486團購推「486商務通」管家式服務布局B2B市場
馬到福到新衣到！UNIQLO新春特惠一次看 GU推進化版錐形褲
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 237則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 45則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 3 小時前 ・ 29則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 201則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 217則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 8則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光
監察院長陳菊病假撐了400天，昨天終於請辭獲准。總統賴清德說陳菊第一時間就提辭呈，但他認為復健後有機會重回崗位，後來因復...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 92則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 198則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 17則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 28則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 1則留言