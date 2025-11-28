遠傳宣布開賣新iPad Pro舊換新加碼再折1,000元

(記者謝政儒綜合報導)遠傳即日起正式開賣全新iPad Pro，搭載M5晶片，效能與AI大幅提升，入門款記憶體升級至12GB，價格不變更親民，遠傳更祭出「舊換新加碼再折1,000元」，及遠傳friDay影音、防駭心守護等多項數位服務免費體驗，全面升級你的行動生活。遠傳也推出iPad全系列同慶優惠，款款精彩不容錯過！迎接一年尾聲，現在正是犒賞自己、為家人好友準備心意好禮的最佳時刻。



全新iPad Pro (M5)強勢登場，搭載最新M5晶片，整合神經網路加速器，AI運算效能較前代最高提升3.5倍，比M1機型更快5.6倍，無論創作、影像處理或專業工作，速度全面進化。全新自研N1無線晶片支援Wi-Fi 7、藍牙6與Thread技術，行動網路版本搭載C1X晶片，傳輸速度提升50%，功耗降低30%，無論在家、辦公室或戶外都能享有更穩定的連線體驗。外接螢幕支援120Hz與Adaptive Sync，具備更快的SSD讀寫速度與更完善的快充機制，30分鐘即可充電50%。入門款記憶體還升級至 12GB。



想購入iPad Pro提升學習力、工作效率或創造力，現在正是好時機，不論是空機還是綁約皆享全新iPad Pro舊換新加碼1,000元的超值優惠。遠傳加碼提供Spotify首次訂閱用戶4個月免費、遠傳friDay影音2個月免費，以及防駭心守護與來電答鈴3個月免月租等加值服務，讓你從學習、娛樂、生活以及日常工作，全面輕鬆升級。



遠傳同步推出iPad 11與 iPad Air一系列優惠，搭配遠傳心5G指定方案最低只要599元起，輕鬆享受升級iPad與5G飆網的快速體驗。申辦遠傳指定iPad專案，即可將全新AirPods Pro 3以790元或Apple Pencil Pro以0元起帶回家，滿足筆記、繪圖、影音創作或追劇等需求。至遠傳申辦/購買iPad 11、iPad Air，還可以限時優惠價299元加購iPad MQueen超薄平板皮套。同時，遠傳加碼推出iPad舊換新活動，舊機換購全新iPad Air再享最高1,000元折扣、換購iPad 11享最高500元折扣優惠。