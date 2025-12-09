遠傳展現在地關懷 公益捐款深化「微笑花蓮」行動

遠傳持續關懷弱勢族群，用實際行動支持在地需求。

▲遠傳持續關懷弱勢族群，用實際行動支持在地需求。

繼今年多項在地公益行動後，遠傳昨（8）日再度前往花蓮捐贈公益捐款予花蓮市慈愛基金，持續關懷弱勢族群，用實際行動支持在地需求。此為遠傳與手機品牌 vivo 共同推動的第二次公益捐贈，持續透過實際行動回應地方需求。

花蓮市市長魏嘉彥表示：「感謝遠傳與 vivo 長期在花蓮投入公益，不只是在災後重建時伸出援手，也持續關懷弱勢家庭的日常需求。遠傳這次的再度捐贈，對需要協助的民眾來說，是非常及時且溫暖的支持。」

廣告 廣告

遠傳電信通路與商品行銷事業群資深副總經理趙憶南分享：「遠傳深耕花蓮已超過二十年，是我們非常重要的在地夥伴。今年推動多項公益行動，都是希望在地方真正需要時，遠傳能第一時間提供協助。這次再度捐贈，不僅延續我們與花蓮市府的合作，也希望把更多溫暖送到需要的家庭。」

今年以來，遠傳在花蓮持續推動多項公益。5月以電信業首家與花蓮市公所簽署《災害防救相互支援協定書》，建立起災時迅速啟動的合作機制，到7月與vivo首次捐贈10萬元善款協助弱勢，緊接著深入光復鄉災區設立「遠傳關懷救助站」，提供通訊支援與基本物資服務；11月於花蓮多處福氣站推動防詐宣導，協助長者提升安全意識。遠傳也持續實施「每月實物銀行捐贈計畫」，將依據實物銀行最缺物資定期採購與捐贈，每月投入3000元物品，協助經濟弱勢、特殊境遇家庭、中低收入戶等真正有需要的族群，讓愛心不間斷，溫暖遍及花蓮每個角落。