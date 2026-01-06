遠傳帳單自動繳數位服務

遠傳持續推動數位帳單服務，即日起至4月10日止推出「遠傳帳單自動繳」，邀用戶透過數位帳單與自動扣繳享受方便快捷的數位體驗，還有機會把i-Phone、iPad與全聯禮卡帶回家。

即日起遠傳用戶只要將帳單繳費方式設定為自動扣繳，即可自動參加「全聯禮卡100元」每月抽獎，將於2月、3月及4月連續三個月每月抽出200名、共600名幸運得主。另完成綁定並成功扣繳帳單者，還可加碼參加驚喜豪禮抽獎，有機會抽中iPhone 16、iPad 11搭配遠傳吉祥物「愛·喜嗲鹿」娃娃，或iPadAir等人氣好禮。