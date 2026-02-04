遠傳成為「賓士暢行」充電漫遊營運夥伴

(記者謝政儒綜合報導)遠傳宣布成為「賓士暢行」充電漫遊營運合作夥伴，即日起台灣賓士電動車主只要開啟「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」App，即可查詢到由遠傳營運、並加入「充電漫遊」的站點，免切換App、免掃碼登入，一鍵即可啟用「隨插即充」功能，站點遍布全台多家遠東SOGO、大遠百等熱門商圈，在逛街購物、享用美食的同時輕鬆為愛車充飽電，共同為賓士車主帶來更便利的數位行動生活。







台灣賓士推出全新升級的「賓士暢行」充電漫遊服務，以「單一App整合、統一支付管理」為核心，將站點搜尋、充電啟用與支付流程整合於同一個App；車主可在此App搜尋充電站，即時掌握可用槍數、充電費率、功率與槍頭規格等資訊，一鍵導航前往，並可清楚辨識站點所屬營運商，有需要時可直接撥打客服專線。遠傳加入成為充電漫遊營運夥伴，提升充電便利性，共同優化車主用車體驗。



遠傳「智慧充電」服務提供一站式管理平台、MIT充電樁建置、及7x24全天候維運服務，依使用場景規劃從超充、快充到慢充等多種功率充電樁配置，滿足車主的多元充電需求。遠傳提供的電動車充電服務目前已進駐遠東集團旗下遠企、SOGO、遠百等通路，同時深耕公有停車及大學校園等場域，並積極擴大版圖，提升車主日常出行充電的便利性與可及性，為推動低碳交通、淨零城市帶來實質助益，攜手生態圈夥伴共同實現智慧移動和永續生活。