遠傳成為「賓士暢行」充電漫遊營運夥伴
(記者謝政儒綜合報導)遠傳宣布成為「賓士暢行」充電漫遊營運合作夥伴，即日起台灣賓士電動車主只要開啟「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」App，即可查詢到由遠傳營運、並加入「充電漫遊」的站點，免切換App、免掃碼登入，一鍵即可啟用「隨插即充」功能，站點遍布全台多家遠東SOGO、大遠百等熱門商圈，在逛街購物、享用美食的同時輕鬆為愛車充飽電，共同為賓士車主帶來更便利的數位行動生活。
台灣賓士推出全新升級的「賓士暢行」充電漫遊服務，以「單一App整合、統一支付管理」為核心，將站點搜尋、充電啟用與支付流程整合於同一個App；車主可在此App搜尋充電站，即時掌握可用槍數、充電費率、功率與槍頭規格等資訊，一鍵導航前往，並可清楚辨識站點所屬營運商，有需要時可直接撥打客服專線。遠傳加入成為充電漫遊營運夥伴，提升充電便利性，共同優化車主用車體驗。
遠傳「智慧充電」服務提供一站式管理平台、MIT充電樁建置、及7x24全天候維運服務，依使用場景規劃從超充、快充到慢充等多種功率充電樁配置，滿足車主的多元充電需求。遠傳提供的電動車充電服務目前已進駐遠東集團旗下遠企、SOGO、遠百等通路，同時深耕公有停車及大學校園等場域，並積極擴大版圖，提升車主日常出行充電的便利性與可及性，為推動低碳交通、淨零城市帶來實質助益，攜手生態圈夥伴共同實現智慧移動和永續生活。
最近網路變慢是中國動手腳？網傳台灣海纜遭割斷50% 專家揭密「連線異常」真相
近期社群平台流傳訊息「最近網路感覺很慢，因為國際海底電纜被中共切了，台灣網路血條剩接近50％」。對此，台灣事實查核中心查證表示，傳言引用「台灣海纜動態地圖」資料，但錯誤理解地圖紅線的意涵，紅線並不代表整條被切斷。台灣的國際海纜被中共切了，只剩50%是真的嗎？事實查核中心訪問「台灣海纜動態地圖」網站開發者尤理衡，他表示，台灣海纜動態網站主要是呈現海纜訊號能......
中國手機山寨蘋果iPhone！外型全抄還不夠 知名網紅踢爆：裝假鏡頭充數太荒謬
[Newtalk新聞] 知名科技YouTuber MKBHD近日透過實測踢爆，中國手機品牌「榮耀」推出的新機Power2，機背三顆鏡頭竟有一顆是假造的裝飾品。該機不僅外觀與蘋果iPhone 17 Pro高度雷同，連最新的「宇宙橙」配色都沒放過，引發市場熱烈討論。 儘管市場上各大品牌經常參考蘋果iPhone的設計，但「榮耀」此次的操作手法卻更加極端。榮耀新機Power2為了營造高階機種的視覺假象，直接照搬iPhone 17 Pro的相機島造型。MKBHD在影片中指出，該機實際規格僅有5000萬畫素主鏡頭搭配500萬畫素超廣角鏡頭，那顆多出來的第三鏡頭完全不具備攝錄功能，純粹是為了「致敬」而硬裝上去的擺設，令他直呼荒謬。 這款手機的模仿範圍更從硬體延伸至軟體層面。實測顯示，Power2在內部系統介面上也全盤複製，直接套用iOS最新的Liquid Glass設計風格。榮耀官方甚至將這套視覺效果命名為「透明模式」，幾乎從內而外完整山寨了iPhone的使用體驗。查看原文更多Newtalk新聞報導銘金科技捐贈液晶靜脈定位儀 落實科技輔助、人本照護同戶接連出事！土城一家7口「一氧化碳中毒」昨才傳女童
遠傳紙本帳單要收10元才提供 引發民眾不滿投訴
地方中心／綜合報導遠傳電信從今年一月起，全面數位化，不再提供紙本帳單，需要的用戶，每期酌收工本費10元，有民眾不滿，當初跟電信公司簽約，並沒有這個措施，尤其長輩不會上網，他認為，不該用這種懲罰的形式，遠傳電信目前尚未回應，不過網站也提到，對於75歲以上年長者、弱勢族群，將不會收取紙本帳單工本費。
三星 S26 Ultra 鈷紫美機現身！加量不加價？可能成為近年來最值得入手的旗艦機？
傳聞將在 2 月的 Galaxy Unpacked 登場的三星旗艦機 Galaxy S26 Ultra 系列，可以說是最近科技圈最火熱的話題之一，尤其是它那張被爆料大神 Evan Blass 挖出來的「鈷紫色」宣傳照，真的美到讓辦公室的少女們集體尖叫！快來看看這次 S26 Ultra 到底藏了什麼驚喜吧～ （圖片為AI生成） 鏡頭島大變身與神祕鈷紫新色 這次流出的高畫質宣傳照中，最吸睛的絕對是那個「Cobalt Violet 鈷紫色」！比起以往沈穩的黑白灰，這次的紫色帶著一種深邃又神祕的高級感，完全是為了想在低調中展現品味的朋友們設計的 最讓大家驚訝的是，前幾代 Ultra 系列那種「鏡頭獨立排排站」的設計這次有了變動，從爆料的渲染圖來看，S26 Ultra 左邊的三顆鏡頭，垂直排列在一個精緻的「膠囊型鏡頭島」上，整支手機看起來更輕薄、更俐落！而大家最愛的靈魂配件 S Pen 也還安穩地待在機身裡呦～
烏克蘭地鐵「Taiwan is not CHINA」行李箱照掀熱議 事實查核：AI生成
近日網路流傳一張女子搭乘烏克蘭地鐵、行李箱貼著「Taiwan is not CHINA」字樣的照片，引發社群熱議。對此，台灣事實查核中心表示，經查證後確認該影像為AI生成，非真實拍攝，且地鐵路線與文字語法皆與實際情況不符。
Gemini出狠招挖牆腳！新功能曝光讓ChatGPT用戶無痛搬家
[Newtalk新聞] 想跳槽換AI卻卡在對話紀錄帶不走？Google準備出大招了！外媒驚爆Gemini正秘密測試「匯入對話」新功能，竟能將競品平台的聊天歷史整包打包帶走。這意味著使用者累積已久的資料庫未來將能無痛轉移，打破平台圍牆，讓「AI搬家」變得輕而易舉。 這項利器的新功能，外媒「TestingCatalog」指出，操作邏輯相當直覺簡單。未來使用者若想更換AI助理，僅需先從原有的服務平台匯出並下載聊天紀錄檔案，接著透過Gemini的介面執行上傳動作，即可完成資料搬移。 針對這項搬家工具的實際應用範圍，外媒進一步分析了測試版中的細節：1.目前功能主要聚焦於「對話內容」的實質搬移，暫時還無法同步使用者在原平台設定的個人化偏好或已儲存的長期記憶。2.儘管功能尚未全面，但對於有意從ChatGPT等平台轉向Gemini的用戶而言，能保留最核心的聊天歷史已是一大誘因，有效降低了跨平台轉換的心理門檻與轉換成本。 儘管Google對於新功能何時上線、具體支援哪些平台未對外宣布，但相關選項卻已在Gemini測試版選單中悄悄「露餡」。這項動作被外界解讀為功能已趨近成熟的訊號，市場普遍預期，距離正式開
中華電信加速轉型 估「新引擎」年營收破百億
當市場仍聚焦財測數字時，中華電信…
台灣獨賣日系平價機！夏普 SHARP AQUOS wish5s 四防環保手機開箱實測
夏普又推出新手機囉！繼 2025 年中引進「最強四防」AQUOS wish5 之後，2026 年初再以此機型為基礎做微升級，不僅加入「8Way Audio 沈浸式環繞音場」功能
「紙本帳單要10元」收費惹議 遠傳電信澄清： 有通知
Apple 這項細節上創新，傳 HUAWEI、OPPO 正評估跟進
文章來源：Qooah.com 近年 Apple 的產品創新力有所下降，已經不能與當前喬布斯掌舵時期相提並論，基本沒有帶來顛覆行業的創新設計，只是在一些細節設計上進行鑽研，從而可以引領行業。 例如去年9月份推出的 iPhone 17 系列，全球首發搭載了前置 1:1 方形前置鏡頭傳感器，Apple 將其命名為 Center Stage。 雖然 1:1 的傳感器沒有帶來數據上的畫質等效果提升，但實現行業獨家「竪拍橫圖」的拍攝體驗，用戶可以單手竪向握持手機，直接拍攝以往橫向握持才能拍攝的廣角畫面，更便於操作。 除此之外，還能實現無需旋轉手機拍攝橫向的自拍影片，更符合當下日常拍攝需求。通過 AI 拓寬視野，畫面能自動居中，大幅提升影片拍攝和內容創作體驗。 近期博主 @數碼閒聊站 爆料，暗示華為和 OPPO 都在開始瞭解 1:1 Sensor，用於前置鏡頭設計。1:1方形傳感器的體積雖然會略微大一些，但對比拍攝方面的體驗提升，性價比還是極高的。 OPPO Reno 15 Pro Max 評測：全能中價機實用之選 從成本問題考慮，目前方形傳感器還未大規模應用，很可能需要進行供應商定制。結合供應鏈的
OpenAI 推 Codex App 對槓 Anthropic：用一台 Mac 指揮整隊 AI 工程師，限時免費上線！
OpenAI 推出 Codex macOS 應用程式，讓開發者能同時管理多個 AI 代理以提升編碼效率。
小米磁吸鏡頭有望 2026 年量產？「模塊光學系統」從預研到成真，MIX 5 或成關鍵載體
小米去年曾預研「小米模塊光學系統」，以磁吸固定外接鏡頭模組並用觸點高速傳輸，把相機光學與手機算力深度整合。當時未確認量產資訊，但如今可靠爆料者數碼閒聊站透露磁吸鏡頭或已啟動量產計劃，而且最快年內登場。
Sony WF-1000XM6 疑遭零售商偷跑曝光：新外形 + 霧面機身，IPX4＋ANC 先行確認
Sony 旗艦真無線耳機 WF-1000XM6 疑被泰國零售商 Power Buy 偷跑上架，外觀改用霧面設計並有黑色／白金銀色兩款，已知支援 IPX4、防水與主動降噪（ANC）及環境聲模式，但驅動單元等關鍵規格仍未公開。
阿特曼看Moltbook「只是一時風潮」 自歎對「這件事」太天真
AI代理社交論壇「Moltbook」近日爆紅，引起科技圈熱議。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）週二（2/3）表示，Moltbook 可能只是一時的風潮。
iPhone買大容量仍爆滿 3C達人教8招：秒釋出20GB
許多人買iPhone時特別選大容量機型，但還是常遇到容量不足的問題，3C達人Tim哥表示，釋放手機空間有8個方法，包括開啟iCloud照片最佳化、清空「最近刪除」相簿、啟用iCloud雲端訊息、使用Google相簿分流備份、清除通訊軟體快取、卸載未使用的App、合併重複照片、實體備份後刪除檔案，強調不必一味追求大容量機型，只要善用設定與養成定期清理習慣，就能有效釋放20GB，讓手機維持順暢運作。
中國駭客升高全球攻擊 台灣首當其衝、韓國亦在列
（中央社首爾4日綜合外電報導）「朝鮮日報」旗下媒體Chosun Biz報導，全球由國家支持的駭客組織中，中國境內團體被發現數量最多。由於中國駭客團體數量遙遙領先，中國的網路威脅正逐漸成為長期及結構性問題，而非一時現象。這些攻擊手法也日益進化，不再僅限資料竊取，而是轉向對國家關鍵網路進行長期滲透，迫使各國提高警戒。
藍勾勾也能造假？酷的夢、一般民眾全中招 專家教「3招」識破釣魚連結
詐騙手法日新月異，連百萬YouTuber都難逃魔掌！知名法國YouTuber「酷的夢」近日傳出頻道帳號遭駭，駭客甚至囂張地更改頻道名稱與直播加密貨幣內容。對此，資安專家揭露，這次的元兇依然是猖獗的「釣魚連結」，駭客透過偽造官方合作信件誘騙點擊，呼籲民眾務必提高警覺，謹記「3大原則」自保。
資安署示警SSL VPN漏洞恐遭駭客利用 4措施防範
（中央社記者趙敏雅台北3日電）數發部資安署近期示警，有機關網站偵測異常連線，經查駭客利用SSL VPN功能漏洞，登入新增帳號，並連線至資料庫主機植入惡意程式。資安署建議，可透過確保資安防護持續有效、更新韌體與弱點補強、落實帳號控管原則、遠端存取限制等4大措施防範。
國際看門道》當上百萬個AI自創「甲殼教」，我們該開心「奇點」降臨、還是擔心人類毀滅？
如果有一天，AI 有了自己的社群媒體，它們會聊些什麼？是密謀統治世界，還是抱怨運算太累？1月28日才剛剛上線，卻已經在矽谷乃至於全球科技社群與網路宅爆紅的「Moltbook」，短短幾天就吸引約 150 萬個 AI 機器人註冊、累積上百萬人類訪客。連科技大亨馬斯克（Elon Musk）都驚呼這可能就是「奇點」（singularity）時刻，也就是「電腦此後將比......
中國駭客寄假美國政策簡報 外交人員開檔案就被駭
（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）以色列資安公司最新研究指出，中國駭客組織近期寄送偽裝成美國政策簡報的檔案，鎖定全球外交人員發動攻擊，收信者只要開啟檔案，系統即遭侵入。專家形容，中國駭客堪稱全球最老練，追查難度極高。