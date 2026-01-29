遠傳打造全台獨家「蘇打綠主題門市」

(記者謝政儒綜合報導)遠傳宣布與蘇打綠合作團體實境綜藝《6人行不行》，大手筆將遠傳台北資訊園區直營門市（位於三創生活園區）打造為全台唯一、為期兩個月的《6人行不行》主題門市，並於今(28)日舉行記者會，蘇打綠六名團員全員出席，化身「一日店長」，親手送出依個人形象設計的馬年紅包袋給現場來賓。遠傳娛樂事業營運長蔡俊榮也為團員送上特製祝福紅包，宣布節目將於2月27日在遠傳friDay影音獨家首播；遠傳也將共同參與鍵盤手阿龔於衛武營舉辦的個人演奏會《月光動物園》。







蘇打綠出道以來的首部團體實境綜藝《6人行不行》由金鐘獎節目類創新獎《夜市王》導演李伯恩執導，紀錄蘇打綠六名團員分別在台灣、日本、韓國等地挑戰機密任務的過程，再由攝影機捕捉全員一同觀看影片的反應，評價到底「行」還是「不行」，團員的任務表現、相愛相殺的互評讓粉絲相當期待。遠傳台北資訊園區直營門市即日起化身《6人行不行》主題門市兩個月，歡迎粉絲前來拍照打卡，參加門市限定活動拿好禮。



遠傳娛樂事業營運長蔡俊榮表示，蘇打綠在華語樂壇擁有無可取代的地位，很榮幸能深度合作，攜手推出蘇打綠的首部實境綜藝節目《6人行不行》，這次合作跨越電信、音樂與內容產業，創造多項紀錄，包括由遠傳friDay影音獨家首播、更打造全台首間本土綜藝主題的電信門市，也是遠傳首次與團員合作個人演奏會，展現遠傳投資本土原創內容的多元布局。



遠傳 friDay影音將自2月27日起，每周五、六中午12點獨家首播《6人行不行》。除了打造主題門市外，凡於春節期間蒞臨46家遠傳指定門市，並完成門市臉書貼文活動，即可獲贈限量蘇打綠團員個人形象紅包袋，數量有限、送完為止。遠傳以線上與線下整合的方式，打造全新的內容體驗模式，期待讓更多人看到優質的台灣娛樂內容。