遠傳扶植新創突破40家 創造逾2.3億元商機

（中央社記者江明晏台北2日電）遠傳電信表示，扶植新創邁入第4年，已輔導超過40家新創事業，合作共創商機逾新台幣2.3億元，「遠傳新創加速器」第4期獲選團隊名單出爐，7家新創團隊從百家競爭者中脫穎而出，分別聚焦數位轉型、智慧醫療與智慧城市3大領域。

遠傳表示，將啟動輔導計畫，提供資源、市場支持與驗證場域，協助新創加速成長，並透過共創、共銷、共投，以大帶小協助商業媒合，促進創新解決方案落地推廣，拓展AI時代新商機。

遠傳資訊長暨新創加速器執行長胡德民表示，新創加速器邁入第4年，已輔導超過40家新創事業，合作共創商機逾2.3億元，從本期報名的新創團隊可以看出，台灣新創生態多樣，且高度成長潛力，然而新創團隊普遍對於早期資金有高度需求，突顯企業加速器在鏈結投資資源上的重要性。

遠傳表示，新創加速器將啟動第4期Go To Market計畫，預計於2026年第4季進行成果發布，7家入選的新創團隊中，聚焦「數位轉型」的有3家，包含以AI驅動自動化行銷與顧客經營的「以力科技」，專注於智慧零售AI的「深智科技」，及提供企業AI商務應用解決方案的「愛酷智能科技」。

「智慧醫療」領域的2家新創分別致力整合性醫療照護與AI輔助診斷的「德煌生醫科技」，與專注於寵物癌症基因檢測與大數據應用的「寵訊生醫」。「智慧城市」領域的兩家新創則包含長期投入微電網與能源管理解決方案的「台灣微網科技」，及深耕能耗盤查與低碳轉型的「展綠科技」。（編輯：楊凱翔）1150102