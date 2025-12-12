遠傳投資跨國合製電影《Bedford Park》傳捷報

(記者謝政儒綜合報導)全球最大獨立電影展日舞影展（Sundance Film Festival），於臺北時間12月11日凌晨2點正式宣布遠傳投資的跨國合製電影《Bedford Park》入圍2026主競賽單元U.S. Dramatic Competition，創下臺灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。該片由韓國實力派演員孫錫求（代表作《我的出走日記》、《犯罪都市2》）與橫掃韓國青龍、百想等11項新人獎的崔嬉序領銜主演，由《西雅圖夜未眠》知名製作人Gary Foster與編劇兼導演Stephanie Ahn攜手合作，打造深入人心的劇情故事。



本片監製之一、遠傳總經理井琪表示，《Bedford Park》在全球最具指標性的獨立電影殿堂脫穎而出，說明臺灣在國際影視產業具有不可忽視的潛力，遠傳投入影視內容的目標就是與志同道合的夥伴合作、資源整合，打造具全球競爭力的臺灣內容生態系，這次入圍是遠傳繼續投入影視內容砥礪前行的動力，也是我們開拓國際視野與市場的重要里程碑。



《Bedford Park》描述一位自小在美國新澤西成長的韓裔女子，置身在對韓國移民家庭的責任與美國身份認同之間，左右為難。當她邂逅了背負過著破碎過往的前摔角選手後，兩人踏上意外的情感旅程，在保有自我、文化束縛與真愛的拉扯中，建立起深刻獨特的羈絆。本片於美國完成攝製、全片英文發音，兼具藝術性與國際市場潛力，印證遠傳優異的投資眼光，能發掘且支持兼具商業和藝術性的優秀國際作品，並且通過這樣的合作在國際上提升遠傳品牌的影響力



日舞影展由美國知名演員暨導演勞勃·瑞福（Robert Redford）於1981年創辦，是為獨立電影創作者提供一個自由發聲的平台。四十多年來，日舞影展已成為全球最具影響力的獨立電影殿堂，許多知名導演都曾參與、並在此嶄露頭角，包含柯恩兄弟、克里斯多福·諾蘭等名導。日舞影展不僅是新銳導演與創作者的夢想舞台，更是國際影壇發掘優秀作品的重要平台，《Bedford Park》在此脫穎而出，象徵遠傳投資策略與國際合作的高度肯定。



遠傳近年積極推動臺灣內容走向國際，並以實際成果證明策略成效：《青春18×2通往有你的旅程》締造臺日合製票房奇蹟，全球票房近2千萬美元，榮登2024年臺灣國片票房亞軍。導演藤井道人2025年3月甫獲得有日本奧斯卡之稱的「日本學院獎」最佳導演殊榮。



《最親愛的陌生人》獲選金馬影展閉幕片，本片由日本影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂領銜主演，由以《失序男孩》榮獲盧卡諾影展最佳新銳導演的日本導演真利子哲也執導。本片於釜山影展世界首映後，也受邀至金雞百花電影節、法國南特三洲影展、印度國際電影節等國際影展，持續累積全球聲量，並將於明年初在臺正式上映。