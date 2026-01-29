遠傳投資電影《Bedford Park》日舞影展全球首映

(記者謝政儒綜合報導)遠傳投資的跨國合製電影《Bedford Park》入圍全球最大獨立影展日舞影展（Sundance Film Festival）主要競賽獎項U.S. Dramatic Competition，成為首次入圍該影展主要競賽單元的台灣投資電影，刷新台灣影視在國際舞台的紀錄，也成為遠傳布局影視內容、開拓國際視野與市場的里程碑。本片於台灣時間1月25日在日舞影展舉行全球首映，男主角孫錫求攜手女主角崔嬉序踏上紅毯，與製片團隊Gary Foster、Chris S. Lee、Theresa Kang、楊詩嘉及導演Stephanie Ahn均親自出席。



本屆主要競賽獎項U.S. Dramatic Competition競爭激烈，入圍強片集結了世界級實力演員，包含演員克里斯·潘恩、查寧·塔圖、派翠克·威爾森、羅伯·勞與菊地凜子等知名影星，能入圍該競賽即是相當大的肯定。美國專業影視媒體The Hollywood Reporter更以「前所未見」作為《Bedford Park》首映報導的標題。遠傳娛樂事業營運長蔡俊榮表示，本片能在全球最具指標性的獨立電影殿堂脫穎而出，不僅是遠傳持續深耕影視內容、精進前行的重要鼓舞，也是遠傳開拓國際市場的重要里程碑。



《Bedford Park》描述一位自小在美國紐澤西成長的韓裔女子，於家族傳統束縛與美國身份認同間反覆拉扯，因意外遇見背負沉重過往的前摔角選手之後，兩人踏上一段尋找自我與真愛的旅程。



本片男主角孫錫求因演出《我的出走日記》迅速累積人氣，他在破億票房動作片《犯罪都市2》中詮釋反派角色，並以韓劇《比天堂還美麗》的生動演出，成為網路搜尋與戲劇話題常客。女主角崔嬉序則因演出《朴烈》，橫掃青龍獎與百想藝術大賞、大鐘獎等超過10個獎項，以新人之姿展現驚人表演實力，之後因演出Netflix影集《玉子》而受到大眾矚目。本片製片團隊資歷雄厚，其中美籍製片人Gary Foster曾製作《西雅圖夜未眠》、超級英雄電影《夜魔俠》與《惡靈戰警》，並曾監製熱門影集《廢柴聯盟》，累積逾數十部影視作品操刀經驗；來自韓國的製片人Chris S. Lee則是 Netflix《驚天營救》系列作品《TYGO》的製作人，該片為 BLACKPINK 成員 LISA 首度躍上大銀幕，主角為馬東石、李陣郁等鑽石陣容，未上映已備受矚目，他同時也是馬東石主持的拳擊實境綜藝《拳王爭霸》的製作人。同樣來自韓國的Theresa Kang則曾擔任得獎影集《柏青哥》執行製作，該劇由韓國國寶級演員尹汝貞、男神李敏鎬與大勢女星金敏荷主演。製片人楊詩嘉(Nina Yang Bongiovi) 則來自台灣，她曾參與十多部知名影劇，包含《黑道教父》、《白色通行證》等。製作團隊共同為《Bedford Park》帶來更具深度的製作水準。