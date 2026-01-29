遠傳投資電影《Bedford Park》日舞影展全球首映
(記者謝政儒綜合報導)遠傳投資的跨國合製電影《Bedford Park》入圍全球最大獨立影展日舞影展（Sundance Film Festival）主要競賽獎項U.S. Dramatic Competition，成為首次入圍該影展主要競賽單元的台灣投資電影，刷新台灣影視在國際舞台的紀錄，也成為遠傳布局影視內容、開拓國際視野與市場的里程碑。本片於台灣時間1月25日在日舞影展舉行全球首映，男主角孫錫求攜手女主角崔嬉序踏上紅毯，與製片團隊Gary Foster、Chris S. Lee、Theresa Kang、楊詩嘉及導演Stephanie Ahn均親自出席。
本屆主要競賽獎項U.S. Dramatic Competition競爭激烈，入圍強片集結了世界級實力演員，包含演員克里斯·潘恩、查寧·塔圖、派翠克·威爾森、羅伯·勞與菊地凜子等知名影星，能入圍該競賽即是相當大的肯定。美國專業影視媒體The Hollywood Reporter更以「前所未見」作為《Bedford Park》首映報導的標題。遠傳娛樂事業營運長蔡俊榮表示，本片能在全球最具指標性的獨立電影殿堂脫穎而出，不僅是遠傳持續深耕影視內容、精進前行的重要鼓舞，也是遠傳開拓國際市場的重要里程碑。
《Bedford Park》描述一位自小在美國紐澤西成長的韓裔女子，於家族傳統束縛與美國身份認同間反覆拉扯，因意外遇見背負沉重過往的前摔角選手之後，兩人踏上一段尋找自我與真愛的旅程。
本片男主角孫錫求因演出《我的出走日記》迅速累積人氣，他在破億票房動作片《犯罪都市2》中詮釋反派角色，並以韓劇《比天堂還美麗》的生動演出，成為網路搜尋與戲劇話題常客。女主角崔嬉序則因演出《朴烈》，橫掃青龍獎與百想藝術大賞、大鐘獎等超過10個獎項，以新人之姿展現驚人表演實力，之後因演出Netflix影集《玉子》而受到大眾矚目。本片製片團隊資歷雄厚，其中美籍製片人Gary Foster曾製作《西雅圖夜未眠》、超級英雄電影《夜魔俠》與《惡靈戰警》，並曾監製熱門影集《廢柴聯盟》，累積逾數十部影視作品操刀經驗；來自韓國的製片人Chris S. Lee則是 Netflix《驚天營救》系列作品《TYGO》的製作人，該片為 BLACKPINK 成員 LISA 首度躍上大銀幕，主角為馬東石、李陣郁等鑽石陣容，未上映已備受矚目，他同時也是馬東石主持的拳擊實境綜藝《拳王爭霸》的製作人。同樣來自韓國的Theresa Kang則曾擔任得獎影集《柏青哥》執行製作，該劇由韓國國寶級演員尹汝貞、男神李敏鎬與大勢女星金敏荷主演。製片人楊詩嘉(Nina Yang Bongiovi) 則來自台灣，她曾參與十多部知名影劇，包含《黑道教父》、《白色通行證》等。製作團隊共同為《Bedford Park》帶來更具深度的製作水準。
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 233則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 33則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 1 天前 ・ 193則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 14則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 3則留言
提陳菊29歲寫給台灣的遺書 苦苓感嘆：真不知國賊何日可除？
陳菊因健康問題請辭監察院長，總統府昨（28）日發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。此消息曝光引發熱議，作家苦苓今（29）日於臉書粉專po文，提到當時才29歲的陳菊被軍事法庭求處死刑，她在𤠒中寫下「給台灣的遺書」，苦苓也感嘆直呼，「民主前輩奉獻一生，台灣命運仍然岌岌可危，真不知國賊何日可除？」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 117則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 61則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 12 小時前 ・ 2則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 20則留言
林宥嘉搶先曬「張惠妹私密側拍照」 天后男友 Sam 不忍了！12 宮格霸氣放閃
張惠妹 aMEI 和小6歲的調酒師男友 Sam 姚善鏞愛情長跑14年，Sam 偶爾會透過社群貼出張惠妹的美照公開放閃，近日卻突然被林宥嘉搶先貼出側拍，Sam 不讓林宥嘉專美於前，貼出同系列的 12 宮格美照，甜蜜稱讚張惠妹「美成這樣啦！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 4則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 4則留言
韓首位公開出櫃女星結婚了！情定小2歲歌手 甜蜜婚紗照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國女星慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）曾加過選秀節目《偶像學校》，不過在節目開播之前以間康問題為由而退出。沒想到2019...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 9則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 20則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 2 天前 ・ 54則留言
影／癌症末期又復發！馮提莫直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的
影／馮提莫癌症末期又復發！直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的造咖 ・ 7 小時前 ・ 3則留言