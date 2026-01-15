遠傳推出大雙網加掛「影音絕配」方案
(記者謝政儒綜合報導)遠傳電信重磅推出大雙網加掛「影音絕配」方案！即日起只要在遠傳大雙網服務區內，遠傳4G/5G既有月租型用戶，不論是新申辦還是大雙網用戶續約，申辦家用光纖寬頻「雙網加掛+遠傳friDay影音」24個月方案，150M每月只要659元！不僅可享高速光纖寬頻飆網，暢玩遊戲、網購血拼、視訊會議不卡頓，還可享遠傳friDay影音各式熱門電影、獨家韓日劇及人氣韓綜、跟播動漫看到飽。兩大產品強強聯手，打造最強「影音絕配」方案，讓用戶以優惠價格一次享受高速上網與精彩影音雙重服務。
即日起申辦遠傳大雙網加掛「影音絕配」方案，不限資格光纖寬頻直接享老客戶優惠價，150M每月原價999元，老客戶優惠價559元。只要再加100元（原價199元/月），換算下來每天只要再多4元，就可以每月659元的價格享光纖寬頻+遠傳friDay影音24個月暢看！大雙網影音絕配加掛方案價格最實在，一次提供兩強服務，合約期間最高省近3萬，飆網追劇輕鬆省更多！
遠傳friDay影音開春推出多部獨家韓日劇和強檔電影，包括由李帝勳主演迎來爽快結局的《模範計程車3》、南志鉉搭檔文相敏的靈魂交換古裝韓劇《恩愛的盜賊大人》、由生田斗真與上白石萌歌雙主演的戀愛日劇《比熊貓更不擅長戀愛的我們》等。此外，由向井理、上白石萌歌演出的《電影版派對咖孔明》、適合全家觀看的《蓋比的娃娃屋大電影》、以及劉在錫和柳演錫主持、眾星雲集的韓綜《只要有空，第四季》等，無論是戲劇、綜藝還是電影，遠傳friDay影音都能依據不同需求提供最佳選擇，搭配遠傳高速光纖寬頻，讓全家人盡情享受暢快的觀影時光。現在申辦正是時候，新春過年追劇樂翻天！
