遠傳攜手亞東醫院 打造智慧醫療新未來

遠傳展出多項AIx5G全齡照護創新成果。

▲遠傳展出多項AIx5G全齡照護創新成果。

亞太最具規模的醫療科技盛會—「2025台灣醫療科技展」今（4）日登場，遠傳再度攜手亞東醫院參展，以「智慧醫療新未來 AI×5G開啟全齡照護新時代」為主題，遠傳將展出涵蓋遠距醫療、雲端醫療資訊系統、FHIR雲端醫療資料交換、視訊門診、在宅醫療、緊急救護、Health健康+ App及創多項AI智慧醫療應用等全齡照護新成果，與醫療資安治理、醫療大樓淨零等永續智慧醫院解決方案，攜手醫療院所加速數位轉型，以科技賦能減負醫護、提升效率與營運韌性，全力打造更堅韌、公平及永續的「健康台灣」，迎向智慧醫療新未來。

廣告 廣告

遠傳以自主開發的5G遠距診療平台，自2020年推出全國第一個偏鄉5G遠距診療服務，延伸運用於緊急救護、居家長照、健康諮詢等場域，更在第一時間深入花蓮光復鄉災區開設視訊門診、守護醫療不中斷，致力以科技提升醫療可近性，推動全齡照護健康生態系，並緩解醫療體系壓力；同時配合政策積極推動新南向，輸出帛琉、印尼等國家，實踐創新和永續價值屢獲國家級肯定，包括「2021國家醫療品質獎」、「2025經濟部國家產業創新獎」，更在上週甫揭曉的經濟部第34屆台灣精品獎，創下電信業榮獲「台灣精品銀質獎」首例，深耕智慧醫療成果斐然，也見證遠傳投入5G「救人應用」的決心。

政府2024年開始推動「三高防治888計畫」，遠傳更自主開發「雲端醫療資訊系統（Cloud HIS）」，串聯遠傳5G遠距診療平台、「Health健康+」App，協助基層診所整合實體與虛擬健保卡、FHIR雲端醫療資訊交換、視訊門診、線上支付等功能，也支持分級醫療整合、在宅醫療與長照銜接；自2024年7月推出視訊門診以來，已有近300家醫療院所申請加入，累計開設超過520間虛擬診間，加速基層醫療數位轉型並擴展量能，完善社區健康醫療照護網路，也為台灣進入超高齡社會而備戰。

AI時代來臨，為智慧醫療注入新動能。遠傳5G遠距診療平台也積極推動技術深化與智財佈局，在5G傳輸、AI輔助診斷以及數據隱私保護等領域取得多項專利，確保技術領先與市場優勢。例如針對糖尿病視網膜病變等眼疾，整合AI影像識別技術輔助診斷，推動「視網膜病變AI防治機制」，目前已導入偏鄉山地離島合作場域，支持視網膜病變篩檢量能，並提升檢測準確率至95%以上，達成早期發現與治療，降低失明風險。

遠傳也與彰化基督教醫院合作，以生成式AI打造「AI智慧病歷審查」，運用AI即時審查並建立一致性標準，提升審查效率，全面優化病歷品質管理，確保醫療品質的穩定與可靠，同時減輕醫師的重複性工作負擔，邁向更精準高效的新醫療世代。遠傳也為國家衛生研究院打造居家長照AI虛擬代理人──「國衛院健康小管家」，以高齡者為核心，提供整合式健康管理、長照支援、醫療諮詢與緊急應變服務，利用AI與語音辨識技術，讓長者輕鬆操作，提升生活品質、減輕照護負擔，賦能高齡友善社會。

遠傳以自身由內而外淨零轉型和強化數位韌性的實踐經驗，協助醫院導入「醫療大樓淨零」和「醫療資安治理」兩大智慧永續醫院解決方案。響應環境部與衛福部攜手推動綠色醫療，「醫療大樓淨零」透過遠傳自主開發的能源管理系統（EMS），結合數位雙生（Digital Twin）技術，協助管理者即時掌握跨院區的醫療大樓用電、充電樁、智慧路燈等設施資訊，可汰換與客製整合冰水主機、熱泵等高耗能設備，有效管理用電量，並可介接用電數據至永訊智庫碳盤查系統，延伸碳排管理，達到節能減碳與電費優化目標。

AI時代，網路勒索攻擊造成醫療運營、病患隱私與公共信任更嚴峻的挑戰。遠傳「醫療資安治理」協助醫院導入零信任架構、端點防護與EDR、備份與災難恢復、及入侵後應變機制，提升資安防禦與應變能力，有效抵禦網路攻擊並確保攻擊後快速復原，更強化營運韌性；同時遠傳5G遠距診療平台獲得ISO27001、美國HIPAA等多重資安認證，在保障個資安全的前提下，實現醫療資訊共享之社區健康醫療照護網路。遠傳也將持續串連科技與醫療，助力建構韌性醫療生態圈，提升國家健康競爭力。

「2025台灣醫療科技展」將於12月4日至12月7日於南港展覽館一館登場，遠傳與亞東醫院位於4樓N605a展位（N區入口），除攜手展出豐富的AI x 5G醫療科技創新成果，展出期間亦有多場涵蓋醫學與衛教的專家講座，歡迎專業人士與民眾踴躍到場參觀交流。