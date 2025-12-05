遠傳攜手國衛院、亞東醫院 邁向「5G遠距AI數位療法」時代

[Newtalk新聞] 「2025台灣醫療科技展」昨天（4日）日盛大開幕，響應健康台灣願景，遠傳攜手國家衛生研究院、亞東醫院，於展會中舉行「5G遠距AI數位療法發表會」，結合國衛院的研發能量、遠傳5G遠距診療平台、亞東醫院臨床實證，展現國家級的「產政研醫」協作成果，提升全民心理健康與韌性。

國衛院院長司徒惠康、遠傳資訊長胡德民、亞東醫院副院長張至宏出席發表會，此計畫是將國際實證有助於減輕創傷記憶與負面情緒的「眼動減敏與歷程更新療法（EMDR）」，透過遠傳5G遠距診療平台搭配AI智慧判讀延伸至遠距心理治療，並由亞東醫院推動臨床應用與實證，締造數位心理治療的里程碑。

遠傳資訊長胡德民表示，遠傳自2020年率先啟動全台第一個5G遠距診療服務，已逐步推展到包含離島的全國偏鄉，更延伸到急診、居家照護，這項「5G救人應用」日前在花蓮馬太鞍溪堰塞湖如此的國家級災害也發揮功能；遠傳很榮幸能以最擅長的5G整合AI技術能力，扮演平台與醫療之間的關鍵橋樑，將創新科技應用於臨床場景，讓心理健康服務突破時間與距離的限制，實現「醫療更可近、治療更連續」的目標。

國衛院院長司徒惠康表示，國衛院身為國家級的學術研究機構，致力於引領國內醫療健康的前瞻研究，看見遠距整合EMDR心理健康療法的潛力，與對提升全民心理健康的重要性，很榮幸能發起此次合作，由遠傳5G遠距診療平台結合亞東醫院臨床驗證，打造「產、政、研、醫」的頂級聯盟，攜手為台灣數位心理治療建立全新的、可信賴的、易取得的醫療模式，讓更多民眾能在需要時獲得安全、即時且專業的心理支持。

亞東醫院副院長張至宏表示，科技不僅提升醫療效率，也能回應現代壓力與創傷帶來的「文明病」。此次三方合作，亞東醫院提供臨床專業指引，目標從「治療心理創傷」擴大到「提升全民心理健康」。在臨床驗證中，亞東醫院統籌院內外心理師團隊，進行遠距會談與EMDR系統測試，以一對一方式蒐集回饋並協助系統調校。整合AI功能後，心理師可自動生成逐字稿與會談摘要，提供精準、個人化治療參考，提升遠距心理治療效率與可近性。

張至宏強調，希望5G遠距AI數位療法不僅為少數病人設計，而是幫助更多人處理生活創傷、強化心理韌性，醫院也透過此計畫落實ESG精神，打造更有韌性、更幸福的「健康台灣」。

「眼動減敏與歷程更新療法（EMDR）」是一種心理治療方法，患者在心理諮商師或醫師引導下，透過眼球運動處理創傷記憶，適用於創傷後壓力症候群（PTSD）、憂鬱症等心理疾病，幫助患者釋放負面情緒，已被許多國家和國際組織承認是有效的治療方法。本計畫目前由亞東醫院執行臨床可行性驗證，未來期望透過遠傳5G遠距診療平台結合EMDR療法、AI智慧判讀，提供患者在家中即可進行視訊治療，提高治療意願，同時通過精準的心理語意分析與AI輔助生成報告供醫師參考，提升治療效果。

5G救人應用無縫整合EMDR療法

遠傳表示，5G遠距診療平台獲得美國HIPAA資安認證，及「經濟部國家產業創新獎」、「台灣精品銀質獎」等多項國家級肯定，是國內首屈一指的遠距診療平台。透過這項「5G救人應用」，無縫整合EMDR數位療法，將專業心理治療從實體諮商室延伸到遠距診療平台，不僅優化治療流程，提升臨床效率與個案體驗，更突破時間與地理限制，擴大心理健康服務覆蓋率，特別是偏鄉與災後創傷支持，提供更即時、便利且安心的治療新選擇。

遠傳進一步說，此次國衛院、亞東醫院、遠傳三方合作，不僅著眼於將治療方式數位化，更對齊國家政策藍圖，期望透過結合國際實證療法、生成式AI洞察、即時生理數據監測，並以嚴謹的臨床試驗為基石，為民眾提供個人化精準照護，強化全民心理健康韌性與社會安全網，也建立民眾對正規、專業數位醫療的信任，並藉由公私協力樹立產業標竿，打造全新智慧醫療生態系。

