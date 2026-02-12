遠傳攜手東華大學 啟動電動車公共充電站

（中央社記者江明晏台北12日電）面對淨零轉型需求，遠傳電信今天表示，已於多所校園、公共場域導入電動車充電服務，並持續擴大服務版圖，包含去年上線的台灣師範大學、亞東科大，以及2月啟用的東華大學等校園公共充電服務，打造目前東部最具規模的公共充電站。

遠傳今天發布新聞稿宣布，國立東華大學校園公共電動車充電樁於2月啟用，由遠傳電信協助於校園內建置5處充電站點，共32槍快、慢充電樁，實現電動車友善的低碳校園環境，打造目前東部最具規模的公共充電站，為花東及環島自駕旅遊的電動車主提供補電據點，緩解充電焦慮。

遠傳企業客戶執行副總經理曾詩淵表示，建置充電站不只是硬體設施的部署，也是智慧應用與能源數據治理的整合實踐。遠傳以自主開發的能源管理系統（EMS），深耕智慧城市與智慧校園領域。

他接續說，遠傳也響應政策，推動行政院「班班有冷氣」、教育部「校園能源管理」、內政部「公有建物淨零」等大型計畫，這次攜手東華大學導入公共充電服務，將電動車充電數據逐步納入校園能源管理系統，助校方精準掌握用電行為與減碳成效。（編輯：楊凱翔）1150212