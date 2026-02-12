遠傳攜手東華大學 啟動電動車公共充電站
（中央社記者江明晏台北12日電）面對淨零轉型需求，遠傳電信今天表示，已於多所校園、公共場域導入電動車充電服務，並持續擴大服務版圖，包含去年上線的台灣師範大學、亞東科大，以及2月啟用的東華大學等校園公共充電服務，打造目前東部最具規模的公共充電站。
遠傳今天發布新聞稿宣布，國立東華大學校園公共電動車充電樁於2月啟用，由遠傳電信協助於校園內建置5處充電站點，共32槍快、慢充電樁，實現電動車友善的低碳校園環境，打造目前東部最具規模的公共充電站，為花東及環島自駕旅遊的電動車主提供補電據點，緩解充電焦慮。
遠傳企業客戶執行副總經理曾詩淵表示，建置充電站不只是硬體設施的部署，也是智慧應用與能源數據治理的整合實踐。遠傳以自主開發的能源管理系統（EMS），深耕智慧城市與智慧校園領域。
他接續說，遠傳也響應政策，推動行政院「班班有冷氣」、教育部「校園能源管理」、內政部「公有建物淨零」等大型計畫，這次攜手東華大學導入公共充電服務，將電動車充電數據逐步納入校園能源管理系統，助校方精準掌握用電行為與減碳成效。（編輯：楊凱翔）1150212
遠傳啟動東華大學電動車公共充電站 (圖)
國立東華大學校園公共電動車充電樁於2月啟用，由遠傳電信協助建置5處充電站點。
圖輯／世界盃籃球賽亞洲區資格賽 26日中華隊迎戰南韓
2027年FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，將於2月26日晚上7點在新北市新莊體育館開打，中華男籃主場迎戰強敵南韓隊。下午中華隊在台北舉行賽前記者會，中華隊與日本、中國、南韓同列B組，首...
過年走春好去處！經濟部地礦中心發布第6本地質賞析手冊 帶你登上大屯火山6條路線
經濟部地礦中心今（12）日發布第6本地質賞析手冊，《北北基生活圈──登上大屯火山．從新角度遊山河海》；以「地質」環境教育的角度，帶領民眾一覽北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷、金銅煤礦區等6條路線。
台積電 1 月營收 4,012 億元創同期新高，年增 36.8% 景氣動能回溫
台積電公布 2026 年 1 月合併營收達新台幣 4,012 億 5,500 萬元，月增 19.8%、年增 36.8%，創下歷年 1 月同期新高紀錄。單月營收首度突破 4,0
照片遭盜裝護理師"徵求汽車" 高嘉瑜:全台都知我靈魂歌姬
生活中心／綜合報導民進黨前立委高嘉瑜，照片再度被拿來詐騙，PO文者將高嘉瑜設定成一名徵求白色汽車的護理師，讓他直呼應該全台灣人都知道他是靈魂歌姬。而另外關於選戰，高嘉瑜則拋出"四季紅"配票方式，讓民進黨在港湖區全壘打！前立委（民）高嘉瑜：「請民眾一定要睜大眼睛，不要看到漂亮的女生，就加賴哈哈哈哈。」講到自己都忍不住笑出來，因為詐騙集團實在太猖獗，前立委高嘉瑜不得不出面解釋。高嘉瑜在風景區拍的照片，但內文被寫"幫護理師找一台車"，甚至還指定車款顏色；還有另一篇，同一張照片，是在公開找男朋友談戀愛，最後還附上LINEID，讓高嘉瑜好氣又好笑。前立委高嘉瑜照片再度被盜用，還設定她是護理師，高嘉瑜表示全民都知道我是靈魂歌姬。（圖／民視新聞）前立委（民）高嘉瑜：「這麼拙劣的詐騙手法，而且非常不用心，每次都用同一張照片，相信全台灣人都知道，我就是靈魂歌姬。」畢竟這歌聲，要人怎麼忘的掉。因為才在幾個月前，又是同一張照片，不過更扯的是，把他設定成47歲離異女子，要找人再婚，讓高嘉瑜不得不呼籲，要民眾別受騙。但現在他也拋出選舉新建議。前立委（民）高嘉瑜：「2022年江志銘，因為泛綠的分裂而落選，2024內湖南港的立委，也是因為泛綠分裂而落選，我建議的配票策略，就是仿效沈富雄委員，過去曾經所提出來的，四季紅的策略，如果家裡面是四個人，那就是一人一票，如果說超過四個人的話，就依照出生年月份的四季。」高嘉瑜提出四季紅配票策略。（圖／民視新聞）要集中綠營選票，讓港湖四席都當選，其中除了高嘉瑜外，還包含現任何孟樺、王孝維和新人陳又新，但恐怕就將會影響，偏綠的基進黨候選人吳欣岱。台北市議員擬參選人（基進）吳欣岱：「我們能夠做的就是，我們站到政治的第一線，看著選民告訴他們，我們的立場我們的政見，希望可以爭取更多人的認同。」不怕票被吸走，畢竟最後終究是看政見、執行力，選民有沒有感。原文出處：照片遭盜裝護理師「徵求汽車」 高嘉瑜：全台都知我靈魂歌姬 更多民視新聞報導白委恐「幫助李貞秀調機密」？劉世芳說重話了 怒警告：誰洩密誰負責宜蘭一天一夜市攤販管理難! 遍地開花推手人稱"美利姐"奶奶的味道！麻油雞多了甘蔗、桂圓 帶有厚度會回甘
3人報考頂大文組碩班！教授見「僅1人到場」嘆該退休 眾曝殘酷真相
外界普遍認為文組薪水較低，社會充斥「重理輕文」的氛圍。近日還有一名台灣師範大學英語學系的教授指出，今年系上碩士班文學組入學考試，僅3人報名，甚至還有2人缺考，直喊「是不是該提早退休？」文章曝光掀起討論。
【公告】光聚晶電買回庫藏股期間屆滿執行情形
日 期：2026年02月11日公司名稱：光聚晶電(6111)主 旨：光聚晶電買回庫藏股期間屆滿執行情形發言人：莊仁川說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):974,863,3202.原預定買回之期間:114/12/17~115/02/113.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):35.00~70.005.本次實際買回期間:114/12/17~115/02/116.本次已買回股份數量(股):580,0007.本次已買回股份總金額(元):27,290,1508.本次平均每股買回價格(元):47.059.累積已持有自己公司股份數量(股):1,090,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.0011.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益，並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
AI應用需求推進 去年玻纖布出口值創新高
財政部12日發布最新統計通報，表示玻璃纖維（包含紗、切股、紗束等）為重要工業用原材料，具強韌、尺寸安定性及絕緣等特性，廣泛應用於電子產業、建築結構、船體及運動器材等領域；玻璃纖維紗編織而成梭織布（玻纖布）則是印刷電路板（PCB）基材的核心構成要素。依據經濟部調查，我國玻纖布及玻璃纖維生產量值自2022年起逐年下降，主要受全球電子產業景氣調整，以及海外同業產能開出加劇市場競爭等影響，惟隨產品趨向輕薄及高值化，近2年產值已先後回升，去年前11月分別年增17.6%、7.5%，玻纖布產值並創近19年同期新高。
勝昱 公告本公司115年1月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形
公開資訊觀測站重大訊息公告(4304)勝昱-公告本公司115年1月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形1.事實發生日:115/02/102.公司名稱:勝昱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241 號函辦理。6.因應措施: (1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元) 銀行融資額度 使用情形 (已動用額度) 115年1月 NT10,000 NT9,985 (2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年2月 115年3月 115年4月 …………………………………………………………………………………… 期初餘額 128,481 121,481 133,481 現金流入 23,000 35,000 36,000 現金流出 27,000 20,000 21,000 預計調度前資金缺口 124,481 136,481 138,481 關係人借款及股東往來 -3,000 -3,000 -3,000 金
台船第3艘高緯度遠洋巡護船開工 (圖)
台船12日攜手海洋委員會海巡署，舉行「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」開工典禮。
台鋼建設 公告本公司名稱由「鴻翊國際股份有限公司」更名為「台鋼建設事業股份有限公司」，公告期間：114年11月26日至115年2月25日
公開資訊觀測站重大訊息公告(3521)台鋼建設-公告本公司名稱由「鴻翊國際股份有限公司」更名為「台鋼建設事業股份有限公司」，公告期間：114年11月26日至115年2月25日1.事實發生日：民國114年11月25日2.公司名稱：台鋼建設事業股份有限公司(原名：鴻翊國際股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年11月25日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430168200號(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年10月03日(4)變更前公司名稱：鴻翊國際股份有限公司(5)變更後公司名稱：台鋼建設事業股份有限公司(6)變更前公司簡稱：鴻翊(7)變更後公司簡稱：台鋼建設6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)本公司於114年11月26日取得經濟部核准變更登記函。(2)本公司股票簡稱變動為「台鋼建設」，股票代號未變動仍為「3521」。(3)本公司英文名稱變更為「TSG Development Co., Ltd.」(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後
【公告】光譜董事會決議減資基準日、減資換股基準日及減資換發股票作業計畫等相關事宜(更改減資換股基準日及換票作業)
日 期：2026年02月12日公司名稱：光譜(5381)主 旨：光譜董事會決議減資基準日、減資換股基準日及減資換發股票作業計畫等相關事宜(更改減資換股基準日及換票作業)發言人：謝炳輝說 明：1.董事會決議日期:115/02/122.減資基準日:114/12/293.減資換發股票作業計畫:一、本公司於114年11月12日股東臨時會決議通過減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月26日證櫃監字第1140010551號函核准申報生效在案。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定減資換發股票作業計畫。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股244,526,837股(含私募普通股91,953,433股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣2,445,268,370元。三、依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資新台幣366,790,250元，銷除普通股股票36,679,025股(含私募普通股13,793,015股)，減資
強化稀土布局 經部下半年將赴美3州考察礦源
（中央社記者曾筠庭台北2026年2月12日電）經濟部地質調查及礦業管理中心主任徐銘宏今天表示，規劃將在今年下半年赴美國德州、懷俄明州及加州進行礦源考察，鎖定稀土資源調查與合作可能性；此行將盤點當地礦山條件、礦脈與品位是否符合國內產業需求，作為後續投資與技術合作評估基礎。日前第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）確立關鍵礦物合作方向。經濟部長龔明鑫昨天受訪表示，台灣將評估使用美國稀土礦源的可行性，規劃將由地礦中心赴美了解礦源條件。地礦中心今天舉行「北北基生活圈地質景點漫遊小冊發布」記者會，徐銘宏會中回應媒體提問表示，根據2024年全球關鍵礦物盤點，稀土元素全球產能約39萬噸，中國大陸占約27萬噸；若以「非紅供應鏈」國家觀察，美國產量約4.2萬噸、緬甸約3.1萬噸、澳洲約1.6萬噸、加拿大約5000噸，顯示稀土供應仍相對集中。針對目前礦源盤點的部分，徐銘宏指出，美國雖有約4.2萬噸產量，但主要屬於「輕稀土」，而台灣產業需求較接近「重稀土」，因此希望透過實地走訪，了解美國是否有礦山資源能與國內需求銜接，目前已盤點德州、懷俄明州及加州等地，規劃於今年下半年、約第3季前往考察。徐銘宏說明，地礦中
【公告】豐興一年內取得同一有價證券金額達新台幣三億元(更新其他核決日期)
日 期：2026年02月12日公司名稱：豐興(2015)主 旨：豐興一年內取得同一有價證券金額達新台幣三億元(更新其他核決日期)發言人：成德懿說 明：1.證券名稱:群聯電子2.交易日期:114/10/7~115/2/113.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:董事長核決民國115年2月11日5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:322,000股每單位價格:新台幣1,151.66元交易總金額:370,833,000元6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用7.與交易標的公司之關係:無8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量:95,000股金額:173,100,000元持股比例:0.05%權利受限情形:無9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例:13.31%佔股東權益比例:15.02%營運資金數額:8,513,577仟元10.
告別一條橋兩樣情！西螺大橋北岸景觀工程動工
西螺大橋「一條橋兩樣情」情況將改變了，彰化縣政府斥資4300萬元在西螺大橋旁營造特色景觀工程，名為「彰化縣濁水溪右岸景觀工程」今天舉行開工動土典禮，基地面積達3.6公頃，未來將打造兼具生態、歷史、休憩與觀光機能的水岸風光，提供遊客與鄉親更友善且舒適的休閒場域。
逸達 本公司董事會通過提案至股東常會討論以詢價圈購或競價拍賣方式辦理現金增資發行普通股（僅為股東常會例行性提案，目前並無確切規劃）
公開資訊觀測站重大訊息公告(6576)逸達-本公司董事會通過提案至股東常會討論以詢價圈購或競價拍賣方式辦理現金增資發行普通股（僅為股東常會例行性提案，目前並無確切規劃）1.董事會決議日期: 115/02/122.增資資金來源: 採詢價圈購或競價拍賣方式辦理現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否): 否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1) 發行總金額: 擬提請股東常會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況， 於股東會決議日起視適當時機依相關法令規定辦理。 (2) 發行股數: 擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過35,000,000股額度內，視 市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式 之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑 證及/或採詢價圈購或競價拍賣方式辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募 普通股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數: 不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用7.每股面
高市刑大突襲！毒梟收工秒變收押 2508包咖啡包全數攔截
【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊(9分隊)於網路巡邏時，發現販毒集團利用通訊軟 […]
華票 公告本公司民國114年度財務報告董事會預計召開日期為115年2月26日
公開資訊觀測站重大訊息公告(2820)華票-公告本公司民國114年度財務報告董事會預計召開日期為115年2月26日1.董事會召集通知日:115/02/122.董事會預計召開日期:115/02/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國114年度財務報告4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：王道銀隱含現金殖利率可望保4%，今年獲利拚回升華票 115年1月營收4.98億、年增221.31% 資料來源-MoneyDJ理財網
《其他電》儒鴻114年度財報 3月5日提報董事會
【時報-台北電】儒鴻(1476)公告民國114年度財務報告預計提報董事會日期為115年3月5日。 另，3月17日14時30分受邀參加元大證法說，說明產業概況、營運成果及未來展望，地點於元大金融廣場／台北市大安區仁愛路三段157號三樓D廳。（編輯：林家祺）
鑫創 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
公開資訊觀測站重大訊息公告(3259)鑫創-公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股1.董事會決議日期:115/02/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理。4.私募股數或張數:不超過二仟萬股5.得私募額度:不超過二仟萬股6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二 基準計算價格較高者之八成。 1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息 ，並加回減資反除權後之股價。 3.實際之發行價格於不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定 人情形及市場狀況決定之。(2)價格訂定之合理性： 1.私募價格決定方式之合理性：係參酌本公司普通股之市場價格，符合發行市場 慣例，故本次私募普通股價格之訂定應屬合理。 2.私募價格訂定依據之合理性：符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 之規定，故應屬合理。(3)股東權