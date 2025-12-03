遠傳攜手永續先鋒隊 前進偏鄉強化能源韌性

遠傳電信基金會與供應商於南澳國小建置防災型微電網，守護偏鄉居民及學童安全。

為強化偏鄉災防能力，遠傳電信基金會與遠傳供應商夥伴共同組成「攜手永續先鋒隊」，今（3））日於宜蘭縣南澳國小建置防災型微電網，打造堅實的防災後盾，確保災時緊急電力供應不中斷，守護偏鄉居民及學童安全。

捐贈儀式由遠傳法務法規暨採購群資深副總李和音代表捐贈，南澳國小校長林光章出席受贈。活動中，南澳國小舞蹈隊小朋友們也帶來《泰雅歡樂舞》表演，展現原鄉文化活力。包括遠傳電信基金會秘書長、同時也是遠傳公關暨企業永續長林慧珊、遠傳供應商代表、宜蘭縣教育處代表等，今也都出席共同見證偏鄉防災韌性的提升。

南澳鄉位於宜蘭縣最南端，交通仰賴蘇花公路（台九線），由於位處於電網末端，每逢颱風、地震等災害，常因交通受阻與搶修困難，不時面臨停電窘境。2024年凱米颱風襲台期間，全鄉曾停電超過48小時，影響上千戶居民生活與安全。南澳國小身為社區防災暨臨時收容中心，是當地重要避難場所，一旦電力中斷，將大幅削弱災時應變能力。

為此，遠傳電信基金會偕同遠傳供應商組成「攜手永續先鋒隊」，以遠傳自主研發的「微電網管理系統」為基礎，協助在南澳國小建置防災微電網。該系統具備獨立儲能系統及柴油發電機，可維持72小時不間斷供電，能在市電中斷時自動切換至孤島運轉模式，確保照明、通風、醫療等基本電力需求，並維持手機通訊暢通，讓災民能即時聯繫外界、獲取救援資訊，成為社區重要的防災資訊中心。

微電網採三階段自動切換設計：市電中斷時，儲能系統立即啟動供應照明與插座用電；當儲能降至10%，系統自動啟動柴油發電機，確保供電不中斷；柴油發電機更可支援空調運轉，延長供電時間並提升避難舒適度。市電恢復後，系統自動偵測並切回市電供電。遠傳研發團隊更在系統中整合了生成式 AI 功能，能即時生成重要運轉摘要，讓管理者能快速掌握微電網狀態，未來除了校園，也有機會應用在交通站點、醫療院所等，共同提升能源韌性。

南澳國小校長林光章表示，非常感謝遠傳和供應商們協助，去年凱米颱風從南澳地區登陸，造成當地不小損害，除停電停了非常久，公路也都中斷，未來有了這套防災型微電網，除能讓師生安心，鄰近鄉民們也都能使用，可以讓更多人得到幫助。

遠傳電信法務法規暨採購群資深副總經理李和音表示，感謝所有供應商夥伴與遠傳攜手，長期投入偏鄉教育與弱勢關懷。自2020年啟動「攜手永續先鋒隊」計畫，六年來我們已完成多項公益專案，從台東太麻里賓茂國中籃球場修建，到新北萬里國小科技教室、花蓮食物銀行冷凍設備，以及鹿野兒童關懷教室與射箭隊贊助，這些努力展現企業合作的力量，我們將持續前行，讓更多人感受到支持與希望。

今年度的微電網公益專案，除了遠傳電信基金會參與外，投入的供應商夥伴還包括：立鼎工程、湯承科技印刷、博采科技、鎰譁實業、鈞楷科技、威雲科技、互動國際數位、南訊企業、現觀科技、台灣恩悌悌系統、台灣國際標準電子，以及Samsung、OPPO、Vivo、Realme、Asus、Sony、Xiaomi等知名手機品牌。遠傳將持續攜手夥伴，善用企業力量，為偏鄉打造更堅實的防災韌性，樹立永續發展典範。