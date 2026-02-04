遠傳收取10元紙本帳單工本費 消保官指有適法性問題

未來要收到紙本的電話費帳單需多繳10塊錢，宜蘭有消費者近期向消保官投訴，認為遠傳電信的1月起的新制並不合理，因為違反當初和消費者簽訂的定型化契約內容，沒有合意。

消費者林先生認為，「我覺得新制非常不合理，如果是重新訂契約的話，那你說我們現在開始要紙本帳單就是要10塊錢，我覺得這樣OK。」

林先生表示，他幫長輩辦2支遠傳門號，最近卻突然被斷網，一查才發現長輩因收不到紙本帳單不知道要繳費，打去遠傳客服卻說如要紙本帳單每期需多收10元，這形同變相漲價，讓他無法接受。

消保官王雅琳指出，「契約跟你約定了你就是要有紙本帳單，你應該就是依約履行，怎麼可以就是片面的說我不行？你現在要用電子帳單，如果你沒有用電子帳單的話，我就要跟你收10塊錢。」

此案消保官受理調解中，消保官認為，其他電信業者並未收取這類費用，只有遠傳有不當收費情形，變更契約本應雙方合意，要經過消費者同意。遠傳截稿前尚無回應，但官網資訊指出，停用紙本帳單是為了推廣環境友善，工本費將投入環境保育，對於75歲以上長者與弱勢族群若有列印紙本帳單需求，將不會收取工本費。

消保官王雅琳表示，「歡迎鼓勵消費者你來申請電子帳單，當期或下期就可以減免水費5元，這才是鼓勵。」

不過消保官舉台電和台水為例，用戶改為電子帳單每個月電費可減收10元、水費可減收5元，這種折扣優惠才會有鼓勵使用電子帳單的作用，遠傳卻本末倒置，對於要求提供紙本帳單的用戶要加收10元，這完全不合理。

