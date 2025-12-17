遠傳斥資逾千萬元 啟動全台首個大規模國家級造林碳匯專案

遠傳今日宣布參與全台首個大規模國家級造林碳匯專案。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳今日宣布參與全台首個大規模國家級造林碳匯專案。遠傳指出，此計畫不僅是單次植樹活動，更是見證森林成長的長期計劃，積極回應淨零轉型挑戰，透過長期且系統性的碳匯工程、科學化管理與透明數據追蹤，確保每一棵樹苗健康成長，真正發揮固碳與生態復育效益，為地球降溫，為下一代守護台灣蒼翠綠意。

全台首創的「國有土地活化與本土碳權示範區」位於台東縣池上鄉，由國有財產署釋出國有土地，並由元杉森林、中興大學共同進行造林。專案總面積達71.98公頃，將種植 13 萬棵台灣原生樹種，將在當地孕育出一片蒼鬱的平地森林，可望累積2.16萬噸自然碳匯。

遠傳將投入合作超過1公頃土地，進行為期20年造林撫育工作，分階段投入逾千萬元，種植光蠟樹、台灣黑檀等高效固碳、具高經濟價值的本土原生樹種，結合跨產業力量，積極推動淨零排放目標。

遠傳總經理井琪表示，啟動20年植樹行動，與財政部國產署、中興大學及元杉森林的合作，將「一次性種樹」提升為「長期經營森林」的模式，不僅透過固碳減緩氣候變遷影響，也能達成生物多樣性復育與綠色觀光的效益，並結合社區、學校與志工推動環境教育與行動，深化在地連結。

財政部國有財產署署長曾國基表示，此地原是台鐵修復站預定地，去年起配合國家淨零排放政策，活化該塊土地進行大規模植林，並作為本土碳權示範區，打造出相當於3座大安森林公園面積的平地森林。不過，這項計畫成果非短期可成，從植樹到取得溫室氣體減量額度認證，需花到6-15年以上時間，是吃力不討好工作，非常感謝遠傳及元杉森林願意率先投入踐行社會責任。

