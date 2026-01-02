「遠傳新創加速器」第4期共7團隊獲選 聚焦數位轉型、智慧醫療與智慧城市

「遠傳新創加速器」第四期獲選團隊名單今（2）日出爐，本期吸引近百家新創報名，經過多階段評選，最終共7家脫穎而出，分別聚焦數位轉型、智慧醫療與智慧城市等三大領域。

遠傳表示，將啟動輔導計畫，提供全方位資源、市場支持與驗證場域，協助新創加速成長，並透過「共創×共銷×共投」三大核心，以大帶小協助商業媒合，促進創新解決方案落地與推廣，共同拓展AI時代新商機。

遠傳資訊長暨新創加速器執行長胡德民表示，由遠傳前瞻產業創新中心主導的「遠傳新創加速器」邁入第4年，已成功輔導超過40家新創事業，合作共創商機逾2.3億。從本期報名的新創團隊可以看出，台灣新創生態多樣，且具備高度成長潛力，然而新創團隊普遍對於早期資金有高度需求，突顯企業加速器在鏈結投資資源上的重要性。

胡德民表示，除了一般常見的輔導課程，「遠傳新創加速器」更注重市場拓展和鏈結商機，由遠傳提供商業模式與體驗優化、技術支援、資安補強、平台整合等實戰資源，及驗證場域讓參與團隊能在真實商業場景中進行實證，並透過遠傳業務團隊及通路資源共推市場，一同為企業夥伴解決痛點、創造價值；優秀的新創公司更有機會獲得遠傳策略性投資，共同壯大創新應用生態圈。

「遠傳新創加速器」將正式啟動第四期Go-To-Market計畫，預計於今（2026）年第四季進行成果發布。

本次7家入選的新創團隊，其中有3家聚焦「數位轉型」，包含以AI驅動自動化行銷與顧客經營的「以力科技」，專注於智慧零售AI的「深智科技」，以及提供企業AI商務應用解決方案的「愛酷智能科技」。

「智慧醫療」領域的2家新創分別為致力於整合性醫療照護與AI輔助診斷的「德煌生醫科技」，與專注於寵物癌症基因檢測與大數據應用的「寵訊生醫」。

「智慧城市」領域的2家新創則包含長期投入微電網與能源管理解決方案的「台灣微網科技」，以及深耕能耗盤查與低碳轉型的「展綠科技」。

遠傳將協助新創夥伴進行技術移轉、體質改造、商業模式驗證、市場擴展，協助在最短的時間內淬鍊出具市場競爭力的創新服務。

