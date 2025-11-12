遠傳榮獲「台灣客服中心評鑑」金獎
(記者謝政儒綜合報導)遠傳今（12）日榮獲「台灣客服中心評鑑」金牌獎，成為連鎖電信通路業唯一第三度奪得金獎的客服團隊。此獎項肯定遠傳長年深耕「以客為本」的服務文化，結合AI科技、客戶心聲（VOC，Voice of Customer）管理與多元友善服務，實現「智慧＋溫度」的完美平衡，展現遠傳在AI智慧服務與人性化關懷上的領先實力。
遠傳總經理井琪表示，遠傳第三次獲得「台灣客服中心評鑑」金牌獎，這是遠傳前線的客服團隊與後勤科技研發團隊共同努力的成果；遠傳運用AI即時分析與預測趨勢，把真實回饋化為改善行動，持續強化防詐宣導與資安守護，以AI人機協作提升效率、以人情溫度創造感動服務，打造公平、友善、無障礙的服務環境。「服務只有起點，滿意沒有終點」，把科技做得更貼心，把溫度送到每位顧客的心裡。
遠傳建立完整的VOC體驗管理機制，包含電話客服、遠傳心生活App、社群與門市等方式，整合所有顧客回饋，由AI即時分析趨勢、預測潛在問題，並以儀表板呈現供管理層即刻啟動改善。透過Power Automate與Power BI等工具，自動化追蹤與PDCA（計畫Plan、執行Do、檢查Check、行動Act）的循環，形成從「傾聽」到「行動」的敏捷決策流程，讓顧客每一次的回饋都能被真實看見、有效改善。
同時，遠傳持續通過SGS「ISO 10002」國際認證，建立公開透明的處理流程。每一個顧客意見都被完整記錄、追蹤回饋至主管決策層，並定期發布滿意度與疏失改善報告，確保制度公平、回饋具體。透明化管理機制，讓遠傳客服團隊不僅回應問題，更主動預防事件，形成持續優化的服務閉環。
以顧客需求為核心，遠傳推出文字客服、預測型IVR語音服務、手語協助與無障礙預約機制，並確保官網與App平台皆符合無障礙設計標準，實踐「服務平權」的理念。面對詐騙猖獗等議題，客服團隊主動扮演「防詐守門員」角色，即時提醒與教育顧客，守護資訊安全與財產安心，讓服務不只便利，更安全、有溫度。
針對不熟悉線上操作的長輩或弱勢族群，遠傳提供電話教學、互動影片與一對一遠距協助，協助顧客跨越數位門檻。以滿意度、NPS（淨推薦值，Net Promoter Score）與數位服務使用率為指標，持續追蹤與優化，讓用戶都能輕鬆享受便捷的數位生活。
遠傳以「AI人機協作」為核心，AI負責即時分析、人員展現同理心，讓效率與溫度並行。從日常問候語到應對複雜狀況的靈活應變，客服夥伴以專業與熱誠詮釋「將心比心」的精神。
遠傳優質的客戶服務屢獲好評與認證，除了連續14年獲「服務業大評鑑」電信業金牌獎及服務尖兵，同時第18次通過SGS「 Qualicert服務品質驗證」，維持全台門市服務高品質標準；遠傳客服中心為亞洲首位唯一通過SGS 「ISO18295：2017」客服中心管理認證的電信業者，並且持續通過SGS「 ISO 10002 」客戶申訴處理管理系統驗證。
其他人也在看
Care Bears x CASETiFY聯名系列登場！史上最萌彩虹熊點亮童年回憶
CASETiFY 今（12）日宣布與深受全球喜愛的經典品牌 Care Bears 攜手合作，首度推出 Care Bears x CASETiFY 聯名系列，邀粉絲們踏進充滿 Care Bears 的 Care-a-Lot 世界，開啟一場由歡樂、正能量與友誼交織而成，充滿活力與色彩的盛宴。Care Bears x CASETiFY 聯名系列即日起開放加入優先購買名單，並將於 11 月 17 日正式在三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
蘋果健康生態轉向 AI！傳出 Apple Fitness+ 將於 2026 年併入全新「Health+」AI 健康服務
蘋果近年積極拓展旗下訂閱服務版圖，但《彭博社》科技記者 Mark Gurman 在最新一期《Power On》時事通訊報導指出，蘋果旗下主打影音健身課程的運動類三嘻行動哇 ・ 8 小時前
「鳳凰」變「麻雀」！ 海陸警最快今晚解除｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
登入「Fubon＋」抽東京機票 北富銀行動銀行用戶達500萬 週年活動限時開跑
台北富邦銀行於去年11月推出全新行動銀行「Fubon+」，簡潔清新的介面設計和流暢直覺的操作方式深受市場肯定，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%。為感謝用戶支持，北富銀特別舉辦「Fubon+週年同樂會」活動，提供東京雙人機票、萬元LINE POINTS等多項好禮，邀請新舊朋友一同感受數位金融的便利與創新。中時財經即時 ・ 10 小時前
Sharp 推出「眼鏡型」頭戴裝置 Xrostella VR1，超輕量 198 克、900 度近視免戴眼鏡、手機也能玩 VR！
Sharp 夏普向來以電視與顯示面板聞名，但從 2025 年起似乎開始跨足 VR 虛擬實境市場，繼 7 月公開一款號稱能模擬不同材質觸感的三嘻行動哇 ・ 8 小時前
PwC 調查：日用 GenAI 薪酬、職位穩定性更高；惟全球三分一打工仔感「爆煲」
四大會計樓之一 PwC (羅兵咸永道) 最新發表《2025 全球勞動力希望與恐懼調查》（2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey），揭示了全球職場的一個顯著分歧：積極擁抱生成式人工智能 (Generative AI，簡稱 GenAI) 的員工，正享受更顯著的職業回報，而與此同時，廣大勞動人口的壓力卻日益沉重。Yahoo Tech ・ 9 小時前
不只是手環更是AI JACFIT JMate2運動手環的聰明健康革命
（記者李克明／台北報導）市面上多數穿戴手環僅能被動記錄步數與心率，然而成強科技推出JACFIT最新一代JMat […]引新聞 ・ 4 小時前
桃園捷運綠線通車倒數！北段 7 站動態測試啟動，2026 通車進度再前進
桃園市政府於 11 月 4 日宣布，桃園捷運綠線列車測試範圍正式擴大，從原本的 G13（南竹中正北）至 G14（蘆竹中正北）兩站區間，延伸至 G15b（坑口）站，全長 5 個蘋果仁 ・ 12 小時前
橫向卷軸遊戲《Possessor(s)》正式上市限時85折！特價新台幣253元
世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 搭檔屢獲殊榮的遊戲工作室 Heart Machine 共同宣布，今日備受期待的動作遊戲 《Possessor(s)》 現已於 PC 和 PlayStation 5 平台同步上市，歡慶遊戲正式推出更直接祭出 85 折優惠，售價新台幣 253 元、港幣 96.05 元。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前
蝦皮成金雞母！Q3電商收入43億美元創新高，助攻母公司營收年增飆38.3%
蝦皮母公司冬海集團近日公布Q3財報，蝦皮營收創單季新高，商品交易總額（GMV）322億美元、訂單36億筆，電商營收43億美元。數位時代 ・ 12 小時前
Steam Frame 頭戴裝置降臨：「串流優先」但亦可獨立運作、440g 舒適配戴、專屬 6DoF 控制器
除了 Steam Machine 和新款 Steam Controller 以外，Valve 今天還發表了籌備已久的頭戴裝置 Steam Frame。Yahoo Tech ・ 49 分鐘前
Valve 推 Steam Machine 再挑戰主機戰場：6 倍 Steam Deck 效能、4K 60fps 遊戲、2026 年初發售
憑藉 Steam Deck 在遊戲硬體領域積累了不少好口碑的 Steam 這次要靠 Steam Machine 再挑戰主機戰場！Yahoo Tech ・ 1 小時前
《天命2》玩家數雪崩式下滑，索尼財報認列300億日圓資產價值損失
根據索尼（Sony）最新的財報顯示，他們從 2022 年以 36 億美元收購知名遊戲開發商 Bungie 以來，其核心產品《天命2》（Destiny 2）的市場表現和玩家活躍度都沒有達到收購時的預期目標。索尼財務長林濤在財報會議中指出，由於市場競爭環境的變化，《天命2》的銷售額與玩家參與度出現下滑，導致公司對 Bungie 的的品牌、專利...等，列出了高達 315 億日圓的減損損失。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前
從溫暖皮革到蜂蜜檀香！2025秋冬「話題新香」推薦：MONTBLANC、FERRAGAMO、Chloé、D&G，哪款是你的命定香？
MONTBLANC Signature Elixir永恆勃根地淡香精【花香琥珀香草調：溫暖濃郁的書寫美學】萬寶龍為Signature永恆系列再添華麗新章。這款「永恆勃根地」以濃郁的香精形式，重新演繹經典的香草氣息。前調以柔美的紅蘭花開啟感性序幕；中調由濃潤的香草與樹脂堆疊出豐富層次；最後以...styletc ・ 15 小時前
男星穿搭神技一次看！跟著朴寶劍、玉澤演、劉以豪穿出高級感，V這套皮衣帥出新高度
男星穿搭技巧： V（金泰亨）同色系穿搭、都會叛逆皮革高手 V（金泰亨）這次以CELINE 深棕皮革外套搭配同色長褲現身，全身俐落廓形讓人感受到都市叛逆氣息，他選擇霧面皮革與簡潔線條對比，巧妙在沉穩色系中透出鋒芒，展現自由與自信。單色系的層次感與材質對...styletc ・ 12 小時前
4000元內也能送出高級香氣！潘海利根、BYREDO、Diptyque、Acqua di Parma聖誕香氛禮盒精選推薦
潘海利根：毛衣裡藏著的英倫幽默把聖誕針織毛衣的溫暖氣息化成香氣，潘海利根用獨有的幽默重新詮釋節慶氛圍~「節日香氛經典禮盒」內有8款最受粉絲們喜愛的小香，包含月亮女神淡香水、牧羊少年古龍水、初醒桂香淡香精等皆在其中；另一款「月亮女神精巧禮盒」則收錄月亮女神淡...styletc ・ 13 小時前
11月網購囤貨必備開架榜單出爐！從素顏清潔到唇妝煥新，一次入手最強人氣單品！
STEP 1：卸得乾淨也要卸得溫柔——專科超微米卸妝水妝容是自信的展現，但好的卸妝才是保養的開始。連aespa成員Giselle的素顏透亮肌也被網友挖出愛用這瓶，就是專科超微米卸妝水！以Micellar Formula深層潔淨分子，像磁鐵一樣吸附底妝、防曬與毛孔髒污，厲害的卸淨力讓妝容一抹...styletc ・ 18 小時前
普發萬元入帳怎麼花賺更大？！新光三越全台加碼滿萬送萬點、近百款優惠最低2折，讓你加碼賺更多！
第一重「豪刷萬點到手」於11月14日（五）至11月23日（日）全台開跑，當日當店刷指定銀行信用卡單卡累計滿1萬元，即可兌換 skm points 10,000點（全台限量），不限業種，無論購物、用餐或日常採買都能累積達標。第二重「金喜到 天天抽」更祭出超值抽獎回饋，單筆滿3...styletc ・ 8 小時前
【全球大搜奇】「毅力號」發現含鐵岩石 火星曾存生命跡證
記者潘紀加／綜合報導 美國國家航空暨太空總署（NASA）9月10日宣布，「毅力號」火星探測器發現內含鐵礦物的罕見岩石；被認為是火星曾經存在潛在生命跡象的最新證青年日報 ・ 5 小時前
FENDI 2026早春系列！飛蛾、亮片和蝴蝶結重啟80年代派對模式，連Baguette也變超閃
回憶中神話般的Jackie O’在羅馬的身影與紐約Studio 54的場景交織在一起，時尚與運動裝碰撞出性感的火花—80年代享樂主義的微光賦予了這一系列一種少女般的俏皮感，而這種感覺又被羅馬式的超女性化裁縫技藝所調和。色彩上更是一場光影的狂歡。《The Last Days of Disco》化作調...styletc ・ 20 小時前