遠傳漫遊年終感謝祭 出國上網優惠好禮三重送

(記者謝政儒綜合報導)年末假期與跨年旅遊潮到來，遠傳電信推出「漫遊年終感謝祭，出國上網優惠好禮三重送」，無論日韓賞雪泡湯、美加長途旅遊、遊學，從聖誕到新年出遊都能享優惠。日本計日型一天129元好評再延長；韓國計日型一天99元不限流量；全新美加大容量包10/20/30GB任你選，最低1GB只要31元；美加計日型原價一天179元降價優惠149元。申辦遠傳漫遊任一國家，即可抽日本郵輪雙人行、漫遊折扣金6千元，再送機場接送折價券。



美國年末購物季、跨年活動、加拿大極光旺季，吸引遊客長途深度旅遊，為滿足美加長途旅客，遠傳即日起全新推出美加大容量包系列：10GB 588元、20GB 888元、30GB 928元，1GB只要31元起，長途旅程、商務視訊會議免煩惱，導航打卡分享超夠用。美加計日型同步降價，原價一天179元限時降價149元。



若需要跨洲多國旅行，遠傳提供「跨洲多國定量包」最低1GB只要99元、及「跨洲多國計日型」方案一天288元，可於全世界124個國家及重要轉機點使用，收OTP驗證碼、原號撥打接聽重要電話無縫接軌不斷線！遠傳漫遊年終感謝祭活動，除了漫遊優惠價，申辦再送格上租車機場接送優惠券150元，還有機會抽中沖繩郵輪雙人行、漫遊折扣金等優惠，期望讓每位用戶都能享受「出國上網超划算、免換卡、網路順暢又安心」的體驗。



遠傳預付卡也提供原號出國漫遊上網服務，除了賞雪超熱門的日本、韓國上網方案最低1GB只要60元起，12月新上市「中港澳出國上網方案」，15天5GB也只要499元，三地趴趴走，跨區不必切換都能順暢使用。熱門的日韓漫遊也推出超優惠方案，日本提供5天3GB只要349元，或15天5GB售價488元的選擇；而韓國上網15天5GB只要499元，再加100元就可加倍流量到10GB。遠傳預付卡漫遊，不限遠傳用戶皆可申辦，且支援eSIM，可在直營門市免換卡即開即用，輕鬆搞定出國上網設定，旅遊網路有保障。