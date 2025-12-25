遠傳獲CDP氣候變遷評比領導A級最高榮耀

國際環保非營利組織CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露專案）公布2025氣候變遷（Climate change）評比結果，遠傳（4904）從全球逾2萬家企業中脫穎而出，榮獲最高等級「領導Ａ級」肯定！

本次評比涵蓋16大題組，遠傳在環境政策、氣候治理、公共政策參與與產業合作、減排措施與低碳產品、氣候機會揭露、範疇一與範疇二排放、碳盤查驗證、減碳目標、環境外部成本定價等12項關鍵面向，皆獲得最高A級評等，展現遠傳在企業治理與減碳行動的優異成果。

廣告 廣告

遠傳為台灣第一家通過SBTi1.5℃近程目標審核電信業者，並在「遠亞併」後，迅速重新通過SBTi1.5°c淨零情境審核，並展現科技減碳能力，落實低碳營運，推估2025年整體溫室氣體排放量預期將較2021年下降超過24.5%，目標在2048年達成全面淨零。

為讓ESG淨零轉型成為全員行動，遠傳特別將「綠電佔比」、「部門節電率」、「溫室氣體排放量」、「循環經濟回收比例」等「環境氣候永續KPI」連結總經理及高階經理人薪酬獎金，並提供全體同仁永續激勵獎金，讓ESG不只是口號，而是可以衡量落實的具體指標，將永續精神深植企業DNA，打造全員參與的ESG文化。

遠傳攜手共同價值鏈夥伴邁向淨零，將永續準則納入採購流程，每年皆針對供應鏈進行系統性碳盤查，並將成果公告於經第三方確信的「供應鏈永續報告書」，供應鏈碳排放績效經會計師查驗，已連2年下降超過5%，展現透明度與決心；遠傳更連續五年獲得CDP氣候變遷「供應商議合管理（Supplier Engagement）」領導A級最高榮耀，為台灣電信業唯一達成此成就者，展現供應鏈治理與減碳協作領導力。