遠傳第3季獲利寫同期新高 5G滲透率46%

（中央社記者江明晏台北6日電）遠傳電信受惠企業資通訊專案、iPhone帶動用戶升級5G，與預付卡業務穩健，第3季合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）93.9億元，創同期新高，第3季5G月租型用戶滲透率達46%，穩居業界第一。

遠傳電信今天召開第3季法人說明會，第3季合併營收新台幣263.9億元，年成長率6.7%，寫同期歷史新高，亦為連續20季正成長，受惠於多項企業資通訊專案挹注、iPhone買氣帶動用戶升級5G，與預付卡業務穩健成長。

遠傳第3季合併EBITDA達93.9億元，同步創下同期歷史新高，年成長率3.2%；稅後淨利為34.5億元，寫20年同期新高，每股盈餘（EPS）0.96元，前3季合併EBITDA、稅後淨利皆超越財測目標。

遠傳表示，前3季行動服務營收為462億元，年成長率達2%，月租型用戶流失率持續創新低，受惠iPhone 17系列銷售暢旺、遠傳多元資費獲青睞，開賣首月綁約銷售創9年新高，今年9月推出「優雅樂活服務」，結合5G通訊與多元生活應用，帶動第3季5G月租型用戶滲透率達46%，穩居業界第一，挹注月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續居同業之冠。

此外，遠傳持續拓展企業資通訊服務，資通訊與固網業務前3季營收年增9%、獲利年增5%，其中系統整合專案、資安業務年成長率皆達雙位數，第3季合約金額年增高達102%。

遠傳表示，持續強化跨國與雲端布局，子公司博弘雲端於今年9月宣布與香港雲端服務技術公司Renova Cloud HK Limited簽署100%股份收購協議，並透過Renova Cloud入主其越南子公司Viet Nam Renova Cloud Company Limited，預計今年第4季起分階段完成對Renova Cloud的全資收購，目標加速深耕東南亞市場，推動企業跨境數位轉型，強化區域服務能量。

展望2025年第4季，遠傳表示，將完成原亞太用戶轉移，看好雙11業績為營收挹注動能，預計完成多項智慧資通訊解決方案，並持續拓展企業資通訊4大領域。（編輯：楊凱翔）1141106