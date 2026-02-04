遠傳紙本帳單要收10元才提供 引發民眾不滿投訴

地方中心／綜合報導

遠傳電信從今年一月起，全面數位化，不再提供紙本帳單，需要的用戶，每期酌收工本費10元，有民眾不滿，當初跟電信公司簽約，並沒有這個措施，尤其長輩不會上網，他認為，不該用這種懲罰的形式，遠傳電信目前尚未回應，不過網站也提到，對於75歲以上年長者、弱勢族群，將不會收取紙本帳單工本費。

民眾爸媽手機突然被斷話，林先生上網查了才知道，原來遠傳電信從1月起，不再提供紙本帳單，需要的用戶，每期收10塊錢工本費，讓他覺得非常不合理。投訴人林先生：「這在法律上有很大爭議點，因為畢竟我們在簽約當時，跟電信公司之間，並沒有任何的意思表示，去確認說我們要將帳單的形式，變更為電子帳單或簡訊帳單，一般電信業者作法，全部都是用鼓勵的，不是用加收工本費懲罰的形式。」

遠傳從今年１月起全面數位化，需要紙本帳單每期收１０元工本費（圖／民視新聞）





原來林先生辦了兩支門號給爸媽使用，爸媽最近都沒有收到紙本帳單，不知道已經過了繳費期限，才會被斷話，尤其老人家不會上網，林先生認為突然改變，造成很大困擾。投訴人林先生：「家裡的父母跟我講說，為什麼他的手機都沒辦法連WiFi上網，那我一連上遠傳的APP去看以後才發現，長輩不會去操作什麼APP，什麼遠傳的APP，怎麼會去操作那個，如果不是他們跟我講我來去操作，也不會有人知道這個事情。」













遠傳紙本帳單要收10元才提供 民眾：老人家不上網怎麼辦？

遠傳官網提到，７５歲以上年長者、弱勢族群將不會收取紙本帳單工本費（圖／民視新聞）





消保官王雅琳：「怎麼可以片面的說我不行，你現在要用電子帳單，如果沒有用電子帳單的話，我就要跟你收10塊錢，你這不是變相漲價嗎。」實際聯絡遠傳，截稿前尚未收到回應，不過，遠傳網站上寫明，會將10元工本費投入環境保育，對於75歲以上，將不會收取紙本帳單工本費。

