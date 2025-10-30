遠傳胡德民：5G結合AI 加速智慧城市落地

（中央社記者江明晏、趙敏雅台北30日電）遠傳電信資訊長胡德民今天表示，5G結合AI可加速智慧城市落地，遠傳在智慧交通、能源、環境、治理、健康都取得成果；他提到，AI仰賴數據和訓練，「AI就像養小孩，越培養會越聰明，不可能它才是小學生，你就指望它變職棒選手」。

中央社主辦「2025智慧永續城市國際論壇」今天登場，邀請遠傳電信資訊長暨執行副總經理胡德民、AWS台灣公部門業務總監傅元亨等人發表專題演講。

中央社社長胡婉玲致詞表示，現代科技進步的腳步非常快速，AI更是加速催化，但在享受科技便利的同時，也要了解科技存在力有未逮之處，須正視科技帶來的數位落差與相關問題，例如學習資源不均、科技被用於違反資安規範等情況。她強調，不能讓科技之惡凌駕於科技之善之上，應思考如何智慧地運用科技，提升城市治理與各領域發展。

廣告 廣告

遠傳電信資訊長暨執行副總經理胡德民今天以「AIx5G賦能永續智慧城 」為題開幕演說，他表示，5G通訊加上生成式AI的高速迭代，遠傳大從整個服務不中斷，小到資費不能錯，如何在通訊科技之上，運用AI帶動到產業創新是關鍵議題。

他以近期遠傳在花蓮光復啟動的遠距醫療服務為例，透過科技的協助，確保當地慢性病患仍能維繫健康，以科技為善，藉由5G平台串聯醫療資源，提升偏鄉與高齡照護可近性。

胡德民指出，AI不只是科技，也是城市思考、感知與決策的「數位大腦」，它具備學習能力、推理邏輯、感知眼睛、決策力量。

「AI不會無中生有，須仰賴大量數據」，胡德民說，大型語言模式來自AI攻克對於語言的理解，才能落實預測式治理與永續管理，而5G加上AI更可加速「智慧城市」應用創新落地。

他接續說，遠傳長期發展大數據、人工智慧、物聯網，也就是「大人物」核心技術，3者已變成唇齒相依的技術架構，彼此可回饋控制、狀態回報、模型分析，形成人工智慧發展的基礎，在智慧交通、能源、環境、治理、健康等方面都有亮眼成果。

他舉例，遠傳配合政府推動「班班有冷氣」政策，透過能源管理系統（EMS）協助，做了10個縣市、4萬間教室、串聯12萬台冷氣，「那一年，聽說電錶賣得比手機多」，遠傳是校園能源管理系統市占最高的業者，已打入20、30間大專院校。

他也說，遠傳和電動機車廠商合作，讓充電站剩餘電力發揮「第二春」，打造路口號誌不斷電系統，這就是「用新科技帶入新場景，發揮新價值和新體驗」。

此外，他提到，「AI必須像養小孩一樣」，要有人使用、出錯之後，才知道問題在哪裡，「就像養小孩，越培養會越聰明；不可能它才是小學生，你就指望它變職棒選手」，要提供有效數據，例如透過RAG技術，讓大型語言模型（LLM）利用更多有效資料資源，改善生成式AI的品質。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1141030