遠傳與台亞衛星、Telkomsat簽署合作備忘錄 共同推動印尼遠距醫療服務

遠傳、台亞衛星、Telkomsat宣布簽署MOU，共同開發印尼的遠距醫療服務。業者提供



遠傳積極響應新南向政策，推動遠距醫療輸出海外，日前已攜手亞東醫院前進印尼。今日（12/8）更宣布與台亞衛星、印尼國營衛星業者 Telkomsat 正式簽署合作備忘錄（MoU），三方共同開發以衛星連接技術為基礎的遠距醫療服務，主要向印尼的離島偏鄉地區提供服務。

遠傳表示，目前印尼當地試點計畫已陸續完成，後續將進行平台建置、醫療人員培訓與系統整合，攜手加速遠距醫療服務落地，預計於2026年正式啟動商轉。第一階段將涵蓋雅加達、峇里島等五大省份，服務超過百家基層診所與衛生中心。此服務將推動印尼遠距醫療市場的數位轉型與基礎建設升級，亦展現台灣在科技與智慧醫療領域的國際影響力，也是遠傳進入東南亞市場的重要里程碑。

廣告 廣告

印尼號稱「萬島之國」，由於廣袤而分散的地理特性加上龐大人口，在提供公平的醫療服務上仍面臨重大挑戰。在合作架構中，由遠傳提供安全穩定的遠距醫療平台，結合台亞衛星（Teleport Access Services）及Telkomsat的高穩定衛星通訊技術，協助印尼偏遠地區建置強韌的醫療通訊網路，確保與本地醫療機構串接與服務落地，期望透過衛星技術與遠距醫療平台，讓印尼偏鄉民眾享有與城市地區「沒有距離」的高品質醫療服務。

近年印尼政府積極推動醫療數位化政策，包括電子病歷、遠距診療與智慧醫院建設。根據印尼衛生部2025政策方向，遠距醫療已被列為提升偏鄉醫療可近性的核心策略，並鼓勵跨國合作導入AI與衛星技術。此次三方合作正好呼應政策需求，並已獲得當地政府初步支持。

本次合作聚焦於遠傳自主研發的「5G遠距診療平台」，已取得各式ISO認證與HIPAA國際認證，符合國際遠距醫療服務標準。平台功能涵蓋HL7 FHIR電子病歷交換、AI輔助診斷、虛擬診間、個案PHR管理、電子處方箋及虛擬健保卡等，支援跨專科、跨機構整合，提供完整的遠距診療與健康管理解決方案。

遠傳近年在台灣積極推動智慧醫療創新，遠距診療服務已遍及全國15縣市、57鄉鎮，服務超過7.4萬人次，並持續結合AI智能輔助判讀，提升偏鄉醫療效率與品質。遠傳也積極鏈結新南向政策，將國內的成功經驗複製至東南亞市場，特別是印尼地區，打造台灣智慧醫療輸出海外的具體實踐。

遠傳表示，台亞衛星在台灣的衛星通訊領域深耕多年，透過結合衛星與光纖架構，提供國際媒體內容傳輸服務。在與印尼衛生部建立緊密合作基礎之上，台亞衛星將協助遠傳與Telkomsat推動遠距醫療計畫，深入理解印尼的醫療需求，並提供符合衛生部審查要求的在地化解決方案。

而身為國家級衛星營運商，Telkomsat在支持印尼的數位轉型政策中扮演關鍵角色，尤其是為偏遠和資源匱乏社區擴展連網方面。透過其衛星通訊網路與創新的遠距醫療計畫，Telkomsat致力於縮小城鄉醫療差距，確保地理障礙不再阻礙民眾取得優質醫療服務。

遠傳、台亞衛星與Telkomsat的策略合作，象徵著三方透過技術創新與國際合作，對提升醫療可近性的堅定承諾。藉由整合先進的遠距醫療技術與全國性的衛星連網基礎設施，為在印尼推動永續、普及且互聯的醫療服務奠定了穩固基礎。

更多太報報導

中華電信前進馬來西亞 於吉隆坡舉行子公司揭牌 深化東協布局再添重鎮

遠傳法說／iPhone買氣帶動 Q3營收創同期新高！獲利成長居業界之冠

遠傳偕文策院、TVBS、韓國CJ ENM共同成立影視雙基金 規模逾15億