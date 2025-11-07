遠傳蟬聯天下公民獎 電信業之冠
電信業第一名！遠傳電信永續表現連續三年入選《天下永續公民獎》大型企業服務業組前四強，為電信業最佳成績，環境永續表現高居該組入選企業之冠。遠傳憑藉「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）電信專長，透過科技力實踐低碳營運，打造全員ESG文化。
除蟬聯《天下永續公民獎》，遠傳今年亦同時榮獲《天下人才永續獎》及《親子天下友善家庭職場獎》，為第二度同時囊括三項指標性獎項，展現全方位永續實力。
遠傳總經理井琪表示，遠傳這幾年致力於以智慧綠色資通訊應用達成低碳營運，同時對內導入生成式AI，提升員工的工作效率以達成工作與生活的平衡，也透過通訊與平台科技投入遠距醫療、AI防詐，積極面對社會課題，獲獎是全體同仁供應商、NGO共同努力成果。
《天下永續公民獎》為台灣最具指標意義永續獎項之一，遠傳在各面向表現突出，尤其「環境永續」（8.77分）成績高居大型企業服務務組所有入選企業之冠，尤其極端氣候頻率與強度不斷攀升，遠傳透過加速低碳營運，積極減緩氣候變遷衝擊。
遠傳更創電信業之先，導入ISO 46001水資源效率管理系統，減少水資源消耗，並在資料中心機房導入「冷卻系統結合沖廁系統」等創新節水措施，重複利用率（R1）達82.5％；也是第一家同時採用WUE（水資源效率）/PUE（電力使用效率）雙指標治理，打造AI綠色算力。
