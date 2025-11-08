遠傳蟬聯《天下永續公民獎》 引領產業新標竿
▲環境部長彭啟明（左）代表頒發，遠傳永續長林慧珊(右)代表出席受獎。
遠傳永續表現再獲高度肯定，連續三年入選《天下永續公民獎》大型企業服務業組前四強，為電信業最佳成績，環境永續表現高居該組入選企業之冠！遠傳憑藉「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）電信專長，透過科技力實踐低碳營運，並打造全員ESG文化，攜手價值鏈夥伴共同邁向淨零目標，為守護下一代的生活環境盡一份心力。
除蟬聯《天下永續公民獎》，遠傳今年亦同時榮獲《天下人才永續獎》及《親子天下友善家庭職場獎》，為第二度同時囊括三項指標性獎項，展現全方位永續實力。
永續不是口號 遠傳積極落實低碳營運守護下一代
遠傳總經理井琪表示，遠傳這幾年致力於以智慧綠色資通訊應用達成低碳營運，同時對內導入生成式AI，提升員工的工作效率以達成工作與生活的平衡，也透過通訊與平台科技投入遠距醫療、AI防詐，積極面對社會課題；一家企業的力量有限，遠傳更號召170家供應商，攜手參與關懷兒少、弱勢、偏鄉活動持續19年，這次獲獎，是遠傳全體同仁，以及一起投入的供應商、NGO共同努力的成果。
《天下永續公民獎》由《天下雜誌》主辦，今年邁入第19年，為台灣最具指標意義永續獎項之一，綜合評比企業在「公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續
等四大面向的永續表現，受評企業需展現全方位且穩定的優異表現，才得以脫穎而出。遠傳今年不僅再度蟬聯入選，更連續三年都進入大型企業服務業組前四強。主辦單位於今（７）日舉辦頒獎典禮，由環境部長彭啟明代表頒發，遠傳永續長林慧珊代表出席受獎。
在本屆評比中，遠傳在各面向表現突出，尤其「環境永續（8.77分）成績高居大型企業服務務組所有入選企業之冠，展現遠傳在低碳營運的優異成果。去年（2024年)全球均溫升幅首度超過《巴黎氣候協定》1.5℃目標，極端氣候頻率與強度不斷攀升，遠傳透過加速低碳營運，積極減緩氣候變遷衝擊。
遠傳創電信業之先導入ISO 46001水資源效率管理系統，減少水資源消耗，並在資料中心機房導入「冷卻系統結合沖廁系統」等創新節水措施，重複利用率（R1）達82.5%；也是第一家同時採用WUE（水資源效率）/PUE（電力使用效率）雙指標治理，建立標準化、科學化治理流程，打造AI綠色算力。
遠傳亦將永續理念落實至各場域，例如內湖總部大樓去年獲得臺灣綠建築標章（EEWH）最高等級「鑽石級綠建築」肯定，並通過內政部「建築能效1+級」近零碳建築認證，是遠傳旗下第二棟鑽石級綠建築，以既有廠辦建築通過最高等級綠建築雙認證，也是國內電信業第一例，在國內亦屬少見。子公司新世紀資通也同樣獲得經濟部「節能標竿銀獎、「台北市零碳標竿獎」等肯定。
遠傳也透過「以大帶小，協助供應商永續轉型，發布全台首本經第三方查驗的《供應鏈永續報告書》，建置「循環經濟共享平台」，回收再利用率達86.8%；台灣電信業首家宣示全面採用環保SIM卡，一年減少塑料用量相當於66萬個寶特瓶。
為守護下一代的未來，遠傳為台灣第一家通過SBTi 1.5℃近程目標審核的電信業者，並加入RE100，承諾2030年溫室氣體排放較2021年減少逾四成，2040年全公司100%使用再生能源，2048年達成全面淨零。遠傳持續導入各項節能減碳創新應用，也將供應商減碳、綠能占比等環境氣候永續KPI連結高階經理人薪酬考核，提供永續激勵獎金，打造全員ESG文化。
遠傳不僅再度獲得《天下永續公民獎》肯定，更連續兩年在「道瓊永續世界指數（DJSI World）」全球電信業評分中名列第一，展現領先國際的永續表現。同時，遠傳連續11年入選「公司治理評鑑」前5%最高榮譽，全台僅有７家企業達成；也連續兩年在TCSA台灣企業永續獎總得獎數全台第一，並榮獲「經濟部國家產業創新獎」，成為該獎項創立18年來首度獲獎的電信業者，展現國際級永續企業地位。
