遠傳跨界打造餐飲生態圈 去哪吃APP年底拚百萬戶

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（中央社記者江明晏台北11日電）遠傳電信拓展生活服務版圖，旗下「去哪吃」餐飲社群平台推出2個月，註冊用戶數迅速達近20萬，朝年底百萬用戶目標邁進。遠傳總經理井琪表示，2026年啟動「放大3策略」，去哪吃就是「放大服務」的一種方式，啟動新成長曲線。

遠傳今天宣布攜手指標餐飲業者、台新銀行及「500盤」系列美食評鑑深化結盟，打造餐飲生態圈，新成立的「去哪吃」餐飲社群平台升級服務內容，推出平台獨家保留席位的「人氣私廚訂位」，並串聯美食探索、即時訂位與消費回饋等功能。

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「去哪吃」由遠傳子公司聚流平台科技開發營運，今天結盟記者會上，包括添好運、雙月食品社、小蒙牛餐飲集團、漢堡王、勝博殿、台北六福萬怡酒店等餐飲業者代表出席。

遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪表示，台灣外食人口比例高達7成，雖然消費者習慣在用餐前上網找尋靈感、查詢餐廳評價與訂位，但目前市場上仍存在資訊分散的問題，希望透過去哪吃App，讓消費者能在單一平台完成「搜、訂、吃、評、分享」一條龍的需求，也拓展遠傳的數位平台版圖。

井琪表示，2026年遠傳啟動「放大3策略」，聚焦「放大綜效、放大服務、放大AI」，「去哪吃」就是放大服務的一種方式，朝向超越電信、成為價值創造者開啟新一波成長曲線，「平台經濟的終極目標就是一個大的通路」。

遠傳消費策略暨數位服務事業群代理資深副總、聚流平台科技總經理呂秀味表示，去哪吃上線2個月以來服務續用率已達70%，已有近20萬註冊用戶；首波合作上線的私廚餐廳預計有20家，看好年底前可望挑戰百萬用戶規模。（編輯：張均懋）1150611