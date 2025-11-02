遠傳開放預購vivo X300 Pro、X300｜買空機送DJI攝影套組再抽宇宙人演唱會門票

遠傳電信宣布即日起至11月9日開放預購X300 Pro、X300，搭配指定方案最低0元起即可入手頂規影像旗艦機，再加碼VIP續約最高折5,000元、舊換新機加碼再折3,000元、手機保險2個月免費等超值好康，購機並完成登錄獨家再抽宇宙人 [α：回到未來1986] 演唱會門票。

vivo 在台推出年度旗艦機 X300 Pro 與 X300，打造雙晶片，不僅全球首度搭載聯發科技最新的天璣 9500 旗艦晶片，並整合 vivo 自研的 V3+ 影像晶片。影像方面延續與蔡司的深度合作，配備業界頂級的蔡司 2 億畫素 APO 超級長焦鏡頭，更有增距鏡攝影套組，不論是旅遊街拍、演唱會追星，都能輕鬆掌握。

＊關於 vivo X300 Pro 完整介紹與評測可以參考下方影片：

即日起到遠傳預購vivo X300 Pro、X300，完成登錄就送vivo Buds Air 3藍牙耳機(價值1,199元)、原廠延長保固12個月乙次(價值3,500元)、再抽vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝(價值6,990元)，遠傳加碼VIP續約最高折5,000元、手機舊換新機加碼再折3,000元、手機保險2個月免費、還享獨家登錄抽宇宙人 [α：回到未來1986] 演唱會門票，限量30組(一組2張)。申辦指定方案再送包含防駭心守護、來電答鈴3個月免月租；Spotify Premium首次訂閱前4個月免費；遠傳friDay影音影劇暢看兩個月等。

喜愛空機的v粉，遠傳將於11月10日開賣vivo X300 系列空機，同步推出加碼好康，凡於11月30日前到遠傳全台直營門市購買vivo X300 或 X300 Pro 空機，就送 DJI 智能手持攝影套組（市價2,720 元）。再享990元加購價入手「應援神器組(市價2,380元)」，一次擁有磁吸殼、玻璃保護貼、1000mah大容量行動電源與限量貓咪提袋。此外，於活動期間回收指定舊機，再享空機加碼折扣5,000元。

＊ 活動網址：https://fetnet.tw/YUxiuf

＊ 空機優惠活動：https://fetnet.tw/ZUHrNP0XI7