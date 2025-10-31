遠傳雙11狂歡開跑網路門市最強回饋限時登場

(記者謝政儒新北報導)遠傳網路門市雙11狂歡接力賽火力全開！自11月1日起一路嗨到月底。每週二有機會以11元入手AirPods 4，驚喜開搶不容錯過。11月1日至11月11日限時申辦加碼最高送3,511遠傳幣還可再享5G流量加碼。全月優惠同步登場從申辦門號、到影音訂閱與音樂祭合作，滿滿好康一波波！老客戶續約也有現折與抽獎活動。「買一送一」限時優惠則有遠傳friDay影音及遠傳預付卡，刷friDay聯名卡還可再拿最高8%回饋。



新申辦／攜碼好禮送不停 週週限量11元搶辦AirPods 4

來遠傳網路門市，用戶可於每週二上午11點搶辦AirPods 4，只要11元！每週限量兩台！記得設好鬧鐘準時開搶！自11月1日至11月11日申辦4G 499元起資費方案，最高可獲得回饋2,400遠傳幣，限時加碼再送1,111遠傳幣，還能享111 GB的5G飆速流量體驗。並可搭配人氣商品加購優惠，最低只要11元起，無論是日常用品或3C周邊，現在正是入手好時機。



老客戶續約再抽遠百禮券 最高現折1,500元

老客戶也別錯過雙11限定好康！遠傳推出續約加碼優惠，月付999元至1,199元綁約30個月可現折1,000元，月付1,399元以上更享最高折1,500元。同時全館續約再加碼抽遠百5,000元禮券（共2名），越早續約越早入手雙重好禮。



網路門市限定！iPhone指定機款最高再折3,000元

果粉福利登場！即日起於遠傳網路門市新申辦或攜碼指定方案搭配iPhone Air，可享最高再折3,000元入手優惠，申辦599元月租資費現折500元；999元、1,199元方案現折2,000元；1,399元方案最高折3,000元，超狂優惠價立即入手最新手機。老客戶續約同享折扣與遠百5,000元禮券抽獎。想入手史上最薄iPhone，就趁雙11輕鬆帶回家。



老客戶申辦第二門享優惠 再送500遠傳幣

老客戶申辦第二門4G 298元起資費方案，再享加碼500遠傳幣回饋。想要輕鬆上網也有好選擇！單門號月付149元即可享上網輕速飽方案；選擇搭手機或3C商品免預繳金、最高現折3,000元，CP值超高。



實體與網路門市同慶 指定購機方案加碼再折近5,000元 iPhone17等人氣手機0元起

遠傳同步推出限定5G購機方案，最高現省近5,000元。活動期間申辦5G月租999元48期方案，搭配Moto Razr 60，原折扣價4990元，限時專案價只要0元！人氣機款iPhone17、Samsung Galaxy S25FE及最新手機oppo FindX9、Vivo X300等，搭配指定資費同樣0元帶回家！購買vivo V60登錄再送獨家vivo V60 x POP MART ZSIGA 聯名限量禮盒（價值1,899元）。還能享舊換新加碼再折4000元、手機保險兩個月、Spotify首次訂閱4個月免費、遠傳friDay影音免費2個月等多重好康。



入手旗艦空機送DJI穩定器 限時再推「買一送一」影音狂歡祭

另外，搭上年末演唱會熱潮，遠傳空機同步推出獨家限時加碼活動，入手最新上市影像旗艦的OPPO Find X9 系列、vivo x300 系列、iPhone 17指定機款以及追星族愛用的Samsung S25 Ultra，限時加碼贈DJI智能手持攝影套件（價值2,720元），換機不只提升影像實力，拍攝體驗也一次升級，不管是演唱會應援或旅遊Vlog，都能拍出零手抖的流暢畫面！還有全球限量的moto Razr 60｜施華洛世奇冰藍限定款也在遠傳電信獨家登場，結合時尚設計與頂級工藝，精品控與收藏族群絕對不能錯過。



除了手機優惠，再享限時精選活動，精選熱銷周邊商品「買一送一，影音娛樂全帶走！」限時活動，購買小米、飛利浦智慧顯示器，送遠傳friDay影音免費看一年；購買BOSE指定藍牙耳機音響、喇叭，送Spotify免費聽一年，更有購買指定手機加碼再送藍牙耳機的限時優惠，影音娛樂一次入手、雙倍開心。



三星AI星旗艦S25 FE限時加碼０元起 Z Fold7 | Z Flip7限時優惠4,000元

遠傳推出三星手機限時優惠，潮流AI星旗艦S25 FE搭配月付999元以上指定方案，0元起輕鬆帶走，持前一代舊換新最高現折9,500元；VIP續約最高折3,500元；加購最新穿戴指定商品最高折8,000元；手機保險第1個月免費。申辦享多重影音饗宴加值好禮，包括Spotify Premium首次訂閱4個月免費、遠傳friDay影音影劇免費暢看2個月、遠傳防駭心守護/來電答鈴3個月免月租，再享6個月Google Pro AI擴充功能與2TB雲端儲存空間。



此外，三星旗艦摺疊Galaxy Z Fold7 | Z Flip7推出限時優惠4,000元的加碼優惠，持前一代再享舊換新最高現折23,000元！刷遠傳friDay聯名卡獨享最高8％回饋外，還提供信用卡、無卡分期0利率。再加碼抽獨家好禮，不論是購買空機或申辦指定方案搭配Galaxy S25系列、S25 FE、Z Fold7、Z Flip 7，還機會獲得價值高達79,900元的75吋三星AI智慧顯示器。