遠傳電信捐贈20部再生液晶顯示器 關懷南投縣弱勢家庭

【記者 謝雅情／南投 報導】為實踐資源循環再利用並關懷社會弱勢，遠傳電信股份有限公司積極履行企業社會責任，將門市整修汰換之20部再生液晶顯示器悉數捐贈予縣政府。這批物資不僅延續了設備的使用價值，更為縣內弱勢家庭補足數位設備缺口，縣府對此善舉表示感謝，將會透過社工人員視個案家庭需求發送。

縣府社會及勞動局於2月5日接收該批物資，並特別頒發感謝狀，除表彰遠傳電信的公益精神外，也期盼藉此呼籲更多企業響應物資分享，共同為環境永續與社會關懷盡一份心力。

為使企業愛心發揮最大效用，後續將由縣府社會及勞動局第一線社工人員，針對轄內有居家設備匱乏之弱勢家庭媒合發送，協助改善其生活品質與資訊獲取權利。縣府感謝遠傳電信慷慨解囊，將高品質設備回饋社會，政府資源有限，民間力量無窮，透過公私協力，能讓社會福利網絡更加綿密。

遠傳電信表示，本次捐贈源於部分門市重新裝修，公司秉持永續發展精神，將汰換之顯示器經過專業整理與檢修，確認外觀與功能皆完好堪用後，主動聯繫本府進行捐贈。此舉不僅減少電子廢棄物，更將物資轉化為實質的社會助益，讓再生物資發揮最大效益。（照片記者 謝雅情翻攝）