遠傳響應推動善行卡 2300位學童共創8萬善舉
▲遠傳舉辦「良善故事屋」活動，向孩子們分享善良的故事。
遠傳長期關注下一代的未來發展，推動社會共好。今年再度攜手「ESG世界公民數位治理基金會」（ESGWD），擴大舉辦「百萬學童：世界公民素養教育計畫」，透過「善行卡」及「良善故事屋」兩大活動，鼓勵學童從身邊的小事做起，營造良善氛圍。今年前進全台11所國小，參與人數超過2,300人，規模較去年翻倍，成功鼓勵小朋友們完成高達8萬件暖心好事，不僅為他人帶來善意，也讓孩子從做好事中獲得成就感，推動社會良善的循環。
遠傳與基金會去年起共同投入「善行卡」活動，鼓勵孩子們每天從40到60種不同的良善行為卡片中，隨機抽取一張卡片，並完成卡片上簡單卻溫暖的小任務，如：「對家人說聲謝謝」、「隨手把垃圾撿起來」、「節約用水用電」、「對五個人微笑」等，並將心情及感受記錄下來，透過完成任務與反思，讓小朋友們學會同理、責任與尊重，參加善行卡計畫的學童，還可以獲贈遠傳特製小贈禮作為獎勵。活動去年首度推出後，獲得學校師生熱烈迴響，今年參與學校從７所增加到11所，參與學童人數更增加1.3倍，讓更多孩子體會行善的快樂。
同時，遠傳也將「良善故事屋」活動帶進社區，邀請故事講師到遠傳門市以繪本導讀和情境互動，向孩子們分享善良的故事。適逢感恩節，故事屋更特別以「感恩節的由來」為主題，帶領孩子們認識感恩的意義，並透過手作良善書籤等活動，鼓勵孩子將感謝與善意傳遞給身邊的人。首場活動已於遠傳台中豐原直營門市啟動，將陸續於其他門市舉辦，持續擴大影響力。
除了上述活動，遠傳也將氣候教育扎根下一代，連續三年攜手台灣青年氣候聯盟（TWYCC）深入各大國小舉辦氣候教育課程，並培訓同仁擔任氣候講師或助教，成立「遠傳氣候大使志工隊」，讓節能減碳及環境永續理念從小扎根，讓小朋友們了解氣候變遷對未來生活的影響，已影響逾千名學生。遠傳這項氣候教育專案已獲得台灣永續行動獎（TSAA）「SDG13氣候行動金獎」肯定；全力支持該課程的新北市北新國小，也獲新北市政府頒發低碳校園金熊獎。遠傳將持續攜手各界共同守護下一代，為台灣創造更美好、和諧與包容的未來。
