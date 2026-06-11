遠傳「去哪吃」挑戰百萬用戶！線上可訂私廚 聯名卡最高10%遠傳幣回饋

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遠傳電信積極拓展生活服務版圖，旗下「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲社群平台推出短短2個月，註冊用戶數達到近20萬，朝年底百萬用戶目標邁進。今（11）日進一步宣布攜手指標餐飲業者、台新銀行及「500盤」系列美食評鑑深化結盟，打造最強餐飲生態圈，並同步升級服務內容，推出平台獨家保留席位的「人氣私廚訂位」，讓一位難求的私廚也能線上預約。

遠傳強調，「去哪吃」結合美食權威榜單導引，與遠傳friDay聯名卡最高10%遠傳幣回饋，串聯美食探索、即時訂位與消費回饋。

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遠傳指出，即日起下載並完成註冊「去哪吃」App，即有機會獲得最高500元結帳折扣券、星巴克星享飲料券及5%結帳折扣券等好禮；透過「去哪吃」購買套餐券可享最高4.5折優惠，於App內消費並使用「遠傳friDay聯名卡」結帳，最高還能再享10%遠傳幣回饋。

「去哪吃」由遠傳子公司聚流平台科技開發營運，今日結盟記者會上，包括米其林一星「添好運」、必比登推薦「雙月食品社」、「小蒙牛餐飲集團」、「漢堡王」、「LOST & Found」、「Poetry如詩｜大直早午餐餐酒館」、「荖子鍋」、「勝博殿」、「台北六福萬怡酒店」、「喜魚小酸菜魚」、「晨間廚房」等知名餐飲業者代表聯袂出席力挺。

遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪（如上圖，記者李錦奇攝影）表示，台灣外食人口比例高達七成，雖然消費者習慣在用餐前上網找尋靈感、查詢餐廳評價與訂位，但目前市場上仍存在資訊分散的問題，遠傳希望透過「去哪吃Taste Taiwan」App，讓消費者能在單一平台完成「搜、訂、吃、評、分享」一條龍的需求，提升用餐體驗。因此遠傳憑藉在數位平台、會員經營與商轉服務的經驗和資源，打造全新的在地餐飲生態圈，不僅結盟優質的合作夥伴，拓展遠傳的數位平台版圖，同時也滿足民眾吃喝玩樂的全方位需求，期望成為台灣人手機裡貼心、不可或缺的數位生活夥伴。

遠傳消費策略暨數位服務事業群代理資深副總暨聚流平台科技總經理呂秀味表示，「去哪吃」不僅是工具型App，更希望成為消費者尋找飲食靈感與優質餐飲體驗的入口，同時也是美食同好交流互動的社群平台；「去哪吃」上線兩個月以來服務續用率已達70%，顯示用戶對整合式餐飲服務有高度需求與認同。

除了與各大知名餐廳、連鎖餐飲業者深度合作，「去哪吃」也宣布推出「人氣私廚訂位」服務。過去，私廚餐廳多仰賴熟客推薦或社群口碑傳播，不僅資訊分散，也常因座位有限而一位難求。現在透過「去哪吃」平台，消費者可直接線上查詢，並預訂私廚席次，讓私廚市場變得更透明且容易接觸，也開啟更多元的餐飲體驗可能。

首波合作上線的私廚餐廳包括米其林一星主廚李承家創立的「承家私廚」、連續5年獲必比登推薦的「隱食家Inns+」、2022年「500盤」入選餐廳「餵公子吃咖喱」等。首波預計有20家人氣私廚進駐，規劃年底前會有更多私廚餐廳加入平台。

「去哪吃」也宣布與美食評鑑「500盤」系列合作，導入「500碗」、「500盤」、「500甜」等美食、小吃與甜品推薦榜單；同時，平台也將榜單結合LBS（地理位置服務）動態導引技術，將榜單轉化為可「一鍵導航出發」的行動美食地圖。

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