遠傳「去哪吃」挑戰百萬用戶！線上可訂私廚 聯名卡最高10%遠傳幣回饋
遠傳電信積極拓展生活服務版圖，旗下「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲社群平台推出短短2個月，註冊用戶數達到近20萬，朝年底百萬用戶目標邁進。今（11）日進一步宣布攜手指標餐飲業者、台新銀行及「500盤」系列美食評鑑深化結盟，打造最強餐飲生態圈，並同步升級服務內容，推出平台獨家保留席位的「人氣私廚訂位」，讓一位難求的私廚也能線上預約。
遠傳強調，「去哪吃」結合美食權威榜單導引，與遠傳friDay聯名卡最高10%遠傳幣回饋，串聯美食探索、即時訂位與消費回饋。
遠傳指出，即日起下載並完成註冊「去哪吃」App，即有機會獲得最高500元結帳折扣券、星巴克星享飲料券及5%結帳折扣券等好禮；透過「去哪吃」購買套餐券可享最高4.5折優惠，於App內消費並使用「遠傳friDay聯名卡」結帳，最高還能再享10%遠傳幣回饋。
「去哪吃」由遠傳子公司聚流平台科技開發營運，今日結盟記者會上，包括米其林一星「添好運」、必比登推薦「雙月食品社」、「小蒙牛餐飲集團」、「漢堡王」、「LOST & Found」、「Poetry如詩｜大直早午餐餐酒館」、「荖子鍋」、「勝博殿」、「台北六福萬怡酒店」、「喜魚小酸菜魚」、「晨間廚房」等知名餐飲業者代表聯袂出席力挺。
遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪（如上圖，記者李錦奇攝影）表示，台灣外食人口比例高達七成，雖然消費者習慣在用餐前上網找尋靈感、查詢餐廳評價與訂位，但目前市場上仍存在資訊分散的問題，遠傳希望透過「去哪吃Taste Taiwan」App，讓消費者能在單一平台完成「搜、訂、吃、評、分享」一條龍的需求，提升用餐體驗。因此遠傳憑藉在數位平台、會員經營與商轉服務的經驗和資源，打造全新的在地餐飲生態圈，不僅結盟優質的合作夥伴，拓展遠傳的數位平台版圖，同時也滿足民眾吃喝玩樂的全方位需求，期望成為台灣人手機裡貼心、不可或缺的數位生活夥伴。
遠傳消費策略暨數位服務事業群代理資深副總暨聚流平台科技總經理呂秀味表示，「去哪吃」不僅是工具型App，更希望成為消費者尋找飲食靈感與優質餐飲體驗的入口，同時也是美食同好交流互動的社群平台；「去哪吃」上線兩個月以來服務續用率已達70%，顯示用戶對整合式餐飲服務有高度需求與認同。
除了與各大知名餐廳、連鎖餐飲業者深度合作，「去哪吃」也宣布推出「人氣私廚訂位」服務。過去，私廚餐廳多仰賴熟客推薦或社群口碑傳播，不僅資訊分散，也常因座位有限而一位難求。現在透過「去哪吃」平台，消費者可直接線上查詢，並預訂私廚席次，讓私廚市場變得更透明且容易接觸，也開啟更多元的餐飲體驗可能。
首波合作上線的私廚餐廳包括米其林一星主廚李承家創立的「承家私廚」、連續5年獲必比登推薦的「隱食家Inns+」、2022年「500盤」入選餐廳「餵公子吃咖喱」等。首波預計有20家人氣私廚進駐，規劃年底前會有更多私廚餐廳加入平台。
「去哪吃」也宣布與美食評鑑「500盤」系列合作，導入「500碗」、「500盤」、「500甜」等美食、小吃與甜品推薦榜單；同時，平台也將榜單結合LBS（地理位置服務）動態導引技術，將榜單轉化為可「一鍵導航出發」的行動美食地圖。
更多品觀點報導
台灣大前5月EPS 2.34元連霸！中華電2.22元 遠傳1.76元
台灣大搶攻618、暑假商機！Mac指定方案0元起 大哥付你分期回饋逾250萬
其他人也在看
李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！
日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
第三代 Audi Q7 發表：數位調光全景天窗、路面投影方向燈，空間機能再次刷新三觀！
在豪華中大型七人座休旅車（Luxury Family SUV）的世界裡，奧迪（Audi）Q7 自 2005 年問世以來，一直靠著招牌的 quattro 四驅系統與高實用性在市場上穩坐一席之地。隨著用車族群對科技與舒適度的胃口越來越大，四環品牌正式推出了第三代大改款 Audi Q7。這次改款不僅外觀修飾得更加具有道路存在感，內裝與照明科技更是好料算盡。不論你是需要載著大老闆開商務會議，還是得應付家裡吵鬧的後座乘客，這台兼具性能與空間機能的全能休旅車，似乎都準備好接招了。換上霸氣「大嘴巴」：全新家族化外觀，車室頭頂空間順便被解放第一眼看到第三代 Q7，很難不注意到那張尺寸更誇張的家族化單體式盾型水箱護罩（Singleframe）。搭配重新設計的兩側進氣口，整張前臉的視覺寬度被大幅拉開，比起上一代顯得更加強悍且富有肌肉感。不過，這次外觀最務實的改動其實在車側。設計師將 D 柱線條修改得更為直立，使得車頂線條（Roofline）呈現近乎水平的狀態。這項調整不只是為了讓外型看起來更魁梧，最實質的好處是直接釋放了第三排乘客的頭頂空間（Headroom），讓七人滿載時的壓迫感大幅降低。不負「燈廠」之
伊朗發射12枚彈道飛彈轟炸約旦美軍指揮中心 聲稱摧毀「大量戰機」
伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日表示，針對侵略者的懲罰性行動，已向約旦一處美軍指揮中心發射12枚彈道飛彈。美國駐約旦大使館緊急發出安全警示，呼籲在約旦的美國公民尋找掩蔽物避難。
Scania Super 11 公升引擎輕巧上市，XT 工程車硬漢套件同步發表！
瑞典頂級商用車領導品牌 Scania，今日正式在台推出全新 Super 系列 11 公升卡拖車。延續 13 公升車款的熱烈好評，卡拖車產品線擴大引進全新直列五缸渦輪增壓柴油引擎，以「減．但不簡」為核心理念，為運輸頭家帶來「更好載、更好養、更好開」的高效營運體驗。
法外情！苦命女獨養重病母、身障兄 自請查封機車！新北分署准分期繳罰鍰
【記者張欽／台北報導】新北市一名近40歲的陳姓女子因騎機車超速又多次違停，還未繳停車費、燃料稅等，共計積欠罰鍰22件、1萬3千餘元，遭新北市交通事件裁決處移送行政執行署新北分署後，陳女主動到分署向書記官說明，自己月薪不高，還要照顧重病母親，胞兄又因身心障礙安置在養護中心，全家都靠她1人支撐，願將機車查封請求分期繳款，新北分署法外開恩，同意她分期，每期繳納1千元直到繳清為止。
張鈞甯43歲顏值封神！堅持10多年的「慢老習慣」，膚質、身材好到逆天！
提到凍齡代表，張鈞甯絕對榜上有名！43歲的她不只肌膚緊緻透亮、身材依舊勻稱，整體狀態更是穩定在線。這次以外泌體保養品牌RÈXOS代言人身份亮相，她也大方分享自己的日常保養與身材管理哲學，
公司債利率10年來最高！霸菱投資長Martin Horne：非投資級債超額報酬59%
霸菱證券投顧今（11）日舉行「前瞻 2026 下半年投資大趨勢」記者會。霸菱全球共同投資長Martin Horne親自飛來台灣，他提到雖然市場憂心通膨、美公債殖利率飆升，但他提到「目前公司債票息來到十年來最高點，提供下檔風保護」，不同於公部門，投資級債企業債務穩定並改善，過去十年，相較美國公債，投資級債及非投資級別債有累積超額報酬率分別為23%及59%，且可望持續。
台積電捲美國專利侵權 政府必要時提協助
[NOWNEWS今日新聞]台積電捲入美國專利侵權訴訟風波，目前正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，最嚴重可能會導致相關晶片產品被禁止進口美國。經濟部今（11）日回應，台灣半導體業者長期重視智慧財產權...
新青安2.0最快8/1上路！貸款條件變嚴格？利率補貼、可貸金額、寬限期一篇搞懂
有規畫買房的朋友看過來！財政部公布新青安2.0規畫案，最快8月1日接棒新青安1.0上路，實施期程預計拉長至7年，不過最終細項仍待行政院6月底拍板。那麼新青安2.0申請條件限制為何？利率多少？可以貸多少錢？寬限期幾年？關於新青安2.0最重要的Q&A，Yahoo新聞編輯室幫你整理好，一起來看看！
NBA總冠軍賽》為何球隊遭尼克上演史上最大逆轉?斑馬：球隊下半場失去對贏球的渴望
NBA總冠軍賽今天(11日)持續在紐約尼克主場進行關鍵G4，賽前1比2落後的聖安東尼奧馬刺，上半場靠
台股跌76點收43149點 台積電收平盤2250元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006.39點，險守42000點整數關卡；隨著低接買盤強力湧進，指數跌幅縮減，終場加權指數收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下長下影線，成交值新台幣1兆2579.75億元。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學
台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學
北北基桃清涼玩水特輯！精選TOP 15高CP值公園戲水區、溪流潮間帶消暑景點
夏天就是要玩水！北北基桃有許多特色公園都有戲水池或玩水設施，而溪流潮間帶也有玩水秘境，包括大佳河濱公園、宇內溪戲水區、內湖運動公園、新北大都會公園、汐止星際遊戲場、鶯歌陶瓷博物館戲水區等，快快收進口袋名單吧！
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」 親揭張立東真實關係
籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...
伊朗與美國難以維持停火的四大原因
美國與伊朗4月初達成的停火協議，在新一波地區攻擊後嚴重動搖。特朗普與伊朗互放狠話，衝突升級。專家指出四大原因：伊朗認為停火未解決核心問題、以色列持續軍事行動、升級已成談判策略，以及美國影響力有限。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...