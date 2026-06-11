遠傳「去哪吃」開放20家私廚輕鬆訂 挑戰年底達百萬用戶

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遠傳一站式餐飲平台「去哪吃」服務再升級，提供平台用戶獨家保留席位，讓人氣私廚也能輕鬆線上預訂。（圖／林榮芳攝）

遠傳(4904)今(11)日股價衝上109元，續創股價新高，今年持續推進「放大三策略」，旗下餐飲社群平台「去哪吃Taste Taiwan」，宣布服務內容再升級，正式推出「人氣私廚預訂」服務。遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪表示，消費者習慣在用餐前上網查詢餐廳評價與訂位，但目前市場上存在資訊分散的問題，因此希望打造一站式用餐體驗，目前平台註冊用戶數已達近20萬，朝年底百萬用戶目標邁進。

「去哪吃」首波推出20家私廚獨家保留平台用戶輕鬆預訂，包含米其林一星主廚李承家創立的「承家私廚」、連續5年必比登推薦的「隱食家Inns+」。（圖／林榮芳攝）

「去哪吃Taste Taiwan」由遠傳子公司聚流平台科技開發營運，主打整合「搜、訂、吃、評、分享」的一站式服務，目標打造完整在地餐飲生態圈。

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井琪表示，遠傳今年持續推進「放大三策略」，包括放大集團綜效、放大服務版圖與放大AI效益，「去哪吃」就是要放大服務綜效。過去電信App多以帳單繳費為主，現已整合停車、音樂等多元生活服務，希望提升用戶黏著度，避免僅在電信合約到期時轉換業者。在餐飲領域，遠傳看準消費體驗碎片化問題，透過平台整合資訊與服務，強化用戶使用頻率。

遠傳消費策略暨數位服務事業群代理資深副總、同時也是聚流平台科技總經理的呂秀味表示，「去哪吃」不僅是工具型App，更定位為飲食靈感入口與社群交流平台。自今年4月上線以來，服務續用率已達70%，顯示市場對整合型餐飲服務具高度需求。

在服務升級方面，「去哪吃」正式推出「人氣私廚預訂」功能，鎖定過去以熟客制與口碑傳播為主的私廚市場。透過平台，消費者可直接查詢並預訂私廚席次，提升資訊透明度並降低訂位門檻。

首波上線私廚餐廳約20家，包括米其林一星主廚李承家創立的「承家私廚」、連續五年獲必比登推薦的「隱食家Inns+」，以及2022年入選「500盤」的「餵公子吃咖喱」等知名品牌，並提供平台用戶專屬保留席位。遠傳預期，至年底將有更多私廚餐廳加入。

目前「去哪吃」已整合超過18萬家餐廳資訊與評價，並串接訂位、導航、優惠、評論與社群分享功能。合作夥伴涵蓋米其林一星餐廳添好運、必比登推薦雙月食品社、小蒙牛、漢堡王、荖子鍋、勝博殿及台北六福萬怡酒店等，持續擴大餐飲版圖。

用戶成長方面，「去哪吃」上線2個月已累積近20萬註冊用戶，遠傳設定年底達百萬用戶目標。為加速導流，即日起新用戶下載註冊可獲最高500元折扣券、星巴克飲料券及5%結帳折扣；透過平台購買套餐最高可享4.5折優惠，搭配遠傳friDay聯名卡支付，最高再享10%遠傳幣回饋。

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