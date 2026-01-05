遠傳「線上祈福點燈服務」 擴展至全台18間人氣廟宇

迎接2026丙午赤馬年，今年和遠傳合作為民眾進行線上點燈的廟宇，擴展至全台18間，皆是具代表性與高人氣的宮廟。透過遠傳線上點燈平台，可不受時間與地點限制，免排隊、免奔波，輕鬆完成點燈與法會報名。

遠傳指出，民眾對線上祈福接受度與需求持續攀升，遠傳祈福點燈服務業績年年成長，年成長率逾兩成。展望馬年旺季，整體點燈需求可望再創新高。

透過線上點燈安太歲，民眾可為自己或家人祈求消災解厄、平安順行。除犯太歲生肖外，其他生肖亦可依自身需求，選擇事業、財運、感情、健康等不同燈種，藉由祈福儀式為生活加持。

廣告 廣告

遠傳首度與斗六五路財神宮合作，推出象徵聚氣轉運的「斗燈」，滿足多元祈福需求。同時推出「主題優惠包」，整合點燈、開運配件與風水擺件，讓民眾以實惠方式，一次完成年度祈福與開運規劃。

農曆正月初九「天公生」是補運補財的重要吉日。遠傳再度攜手鹿港天后宮，推出「天公生補運補財庫法會」線上報名服務，讓個人與企業信眾可透過平台參與儀式，祈求新年財運亨通、事業順利。

歡慶祈福點燈服務平台上線滿2周年，遠傳同步推出多重限時滿額回饋與加碼活動：

1. 點燈訂單滿1600元即贈全家購物金100元，點燈訂單滿3200元即贈全家購物金200元； 全區不限品項滿6000元（需含鹿港天后宮2盞燈以上）可享全家購物金500元，符合以上資格再加碼贈50遠傳幣。

2. 遠傳心生活VIP用戶可透過「遠傳心生活App」使用10遠傳幣兌換200元點燈優惠序號；遠傳心生活會員則可用8遠傳幣兌換80元優惠序號，皆可在點燈時折抵使用，數量有限，送完為止。

遠傳表示，持續優化線上祈福服務的流程及內容，只需一支手機即可完成點燈、法會報名與優惠兌換。

更多品觀點報導

台灣大虛擬資產交易所TWEX開放全民使用 100元即可入手比特幣

永豐銀送馬年開運四寶 LINE療癒貼圖同步登場

