遠傳「青春同行588」 首創消費賺流量

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以青春族日常生活為核心，遠傳電信13日宣布推出全新「青春同行588」5G服務，洞察使用彈性、消費回饋、全生活場景整合的日常生活場景，首創將日常消費轉化為實際可用的上網流量，讓年輕客群都能在生活節奏中使用網路流量，享受更貼近日常的數位體驗。

遠傳總經理井琪表示，遠傳持續提高電信服務的多元價值，從使用情境為不同族群的消費者找出不同選項，接續去年為50+的樂活族群推出的「優雅樂活666」服務，這次的「青春同行588」著眼於青春族群彈性實惠的多元生活消費方式，透過「消費賺流量」與「用多少付多少」的設計，讓通訊服務與青春族的日常生活自然貼合。

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「青春同行588」月付588元，即可享有5G大流量上網服務，內含32GB高速行動上網流量，滿足影音娛樂、社群互動與即時通訊需求。同時結合青春族最熟悉、也最常出現的消費場景，特別攜手7-ELEVEN與「去哪吃」一站式餐飲服務平台，推出「消費賺流量」機制。

用戶只要在7-ELEVEN消費，或於「去哪吃」合作餐廳消費並於APP結帳，每消費滿100元即可賺1GB行動上網流量，單月最高可再賺20GB，讓原本32GB的基本流量，輕鬆擴充至52GB，透過買咖啡、日用品、餐飲等消費轉換為可用流量，6月底前申辦，再加碼「首月加送30GB」，即刻享受5G大流量的快意上網體驗。

當行動上網需求提升時，「青春同行588」服務亦提供高度彈性的用量設計。當月流量使用超過52GB後，系統將以每1GB僅10元自動續量，依實際用量累加，最高可補充40GB，整體月費上限為988元；達上限後仍可持續以50Mbps順暢上網。無論日常使用或短期高用量需求，皆可依實際需求彈性運用，輕鬆掌握費用。

遠傳也貼近青春族偏好，推出多項價值超過4000元的申辦好禮，滿足青春族群的數位生活需求。好禮多選一的選項涵蓋Spotify於合約期間內盡情暢聽、遠傳friDay影音於合約期間內隨選暢看、價值4000元的AI APP折抵金。