遠傳12月營收破百億 全年營收破千億

(記者謝政儒綜合報導)遠傳電信（股票代碼：4904）今（12日）公佈2025年12月份及全年自結營利概況。受惠於行動通訊用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售表現亮眼帶動整體營運持續攀升，遠傳12月份合併總營收和合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）雙雙改寫單月歷史新高。2025年12月份遠傳合併總營收持續突破百億，達到113.41億元，年成長率13.5%，延續雙位數成長；合併EBITDA為33.47億元，年成長率2.6%；稅後淨利達13.04億元，每股盈餘（EPS）為新台幣0.36元；為2025年精彩收官。全年



遠傳2025年全年度合併總營收、合併EBITDA 及每股盈餘（EPS）皆創下歷史新高；全年稅後淨利則締造近20年來新高紀錄，為遠亞合併後的第二年繳出亮眼成績。2025年全年度合併總營收再度突破千億，達到1103.46億元，年成長率5.5%；年度合併EBITDA與稅後淨利分別為380.80億元與137.32億元，年成長率分別為4.9%與6.9%；全年度每股盈餘（EPS）為新台幣3.81元，超越2025年度財測目標，達成率為105%。



遠傳12月份行動通訊業務延續成長力道，在用戶持續升級5G帶動下，5G月租型用戶滲透率達47.5%，與月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）兩項指標皆穩居業界第一。整體行動服務營收達52.84億元，年成長率為2.6%，締造自2021年3月以來連續58個月營收正成長的佳績，展現行動通訊核心業務長期穩健向上實力。



12月份企業資通訊業務表現穩健，年成長率維持雙位數水準，加上年底多項系統整合、物聯網及雲端服務專案如期交付，加深營收成長力道，遠傳整合解決方案的競爭優勢已成為帶動營收成長的關鍵引擎。個人數位服務營運表現同樣亮眼，受惠於遠傳friDay影音、「遠傳守護網」及帳單代收服務多方挹注，遠傳數位生活服務多元布局已逐步發酵，帶動營收穩定成長。