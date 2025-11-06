遠傳2025年第三季法說會 同期歷史新高

(記者謝政儒綜合報導)遠傳電信今（11/6）日召開2025年第三季電話法人說明會。遠傳2025年第三季合併營收為263.9億元，年成長率達6.7%，寫下同期歷史新高，締造連續20季正成長的佳績，歸功於多項企業資通訊專案交付、iPhone買氣帶動用戶升級5G，與預付卡業務穩健成長。第三季合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）為93.9億元，同步創下同期歷史新高，年成長率達3.2%；稅後淨利為34.5億元，寫下20年同期新高；稅後每股盈餘（EPS）為新台幣0.96元，年成長率達8.7%，居電信業之冠。2025年前三季合併EBITDA、稅後淨利皆超越財測目標，分別達到101%、105%，繳出亮眼的營運成績。



遠傳行動通訊業務穩健向上，2025年前三季行動服務營收為462億元，年成長率達2%，月租型用戶流失率持續創新低。受惠於iPhone 17系列銷售暢旺、遠傳多元資費獲青睞，開賣首月綁約銷售創9年新高。今年９月推出「優雅樂活服務」，結合5G通訊與多元生活應用，帶動第三季5G月租型用戶滲透率達46%，穩居業界第一，挹注月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）持續居同業之冠

遠傳積極拓展數位生活服務，「遠傳守護網」資安服務訂閱數年增52%，前三季營收年增達43%。保險與帳單代收業務表現亮眼，領先業界推出「幫家人投保」、「電信帳單代收保障型保險保費」服務獲好評，帶動整體數位生活業務穩健成長。



遠傳企業資通訊服務持續展佳績，永續智慧城市、智慧醫療、電信系統整合與數位轉型「四條龍」服務多項專案交付，帶動整體資通訊與固網業務前三季營收年增9%、獲利年增5%，其中系統整合專案、資安業務年成長率皆達雙位數；第三季合約金額年增高達102%。



遠傳持續強化跨國與雲端布局，子公司博弘雲端於今年9月宣布與香港知名雲端服務技術公司Renova Cloud HK Limited（簡稱Renova Cloud）簽署100%股份收購協議，並透過Renova Cloud入主其越南子公司Viet Nam Renova Cloud Company Limited，預計今年第四季起分階段完成對Renova Cloud的全資收購。目標加速深耕東南亞市場，推動企業跨境數位轉型，強化區域服務能量。



遠傳friDay影音邁入第十年，憑藉精準選片與跨國合作策略，成功打造韓日影劇指標品牌，連續三年蟬聯本土OTT平台付費訂閱第一名，付費訂閱會員年成長率達20%。日前遠傳與文策院、韓國娛樂媒體集團CJ ENM、TVBS等重量級夥伴共同成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，雙基金規模超過15億，力推臺灣影視內容產業化與國際化。此外，遠傳持續布局多元娛樂版圖，從線上到線下，積極主辦暨投資演唱會、音樂劇與展覽，提供用戶優先購票、限量贈票等多元優惠福利，滿足不同族群的娛樂需求，為營收注入新動能。