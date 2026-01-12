遠傳2025年EPS 3.81元 創歷史新高

遠傳總經理井琪。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信(4904)受惠於行動通訊用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售表現亮眼帶動，2025年12月份合併營收達到113.41億元，年成長率13.5%，延續雙位數成長；合併EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利)為33.47億元，年成長率2.6%，雙雙改寫單月歷史新高，稅後淨利達13.04億元，每股盈餘(EPS)為0.36元。

遠傳2025年全年營收1103.46億元，年成長率5.5%，創歷史新高，合併EBITDA與稅後淨利分別為380.8億元與137.32億元，年成長率分別為4.9%與6.9%，稅後淨利則締造近20年來新高紀錄，EPS 3.81元，創下歷史新高。

遠傳2025年12月份行動通訊業務延續成長力道，在用戶持續升級5G帶動下，5G月租型用戶滲透率達47.5%，整體行動服務營收達52.84億元，年成長率為2.6%，締造自2021年3月以來連續58個月營收正成長的佳績。

遠傳表示，12月份企業資通訊業務表現穩健，年成長率維持雙位數水準，加上年底多項系統整合、物聯網及雲端服務專案如期交付，加深營收成長力道。個人數位服務營運表現方面，受惠於遠傳friDay影音、「遠傳守護網」及帳單代收服務多方挹注，遠傳數位生活服務多元布局已逐步發酵，帶動營收穩定成長。

